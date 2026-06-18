Pune Bangalore Highway : 92 पिलर अन् 3.47 किमी लांबी! पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा पूल वाहतुकीसाठी कधी खुला होणार? लोकार्पण लांबणीवर, वाचा नवीन अपडेट

कराड : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरण प्रकल्पांतर्गत कराड येथील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यान उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असले, तरी इंधन आणि गॅस टंचाईमुळे काही महत्त्वाची कामे रखडल्याने पुलाचे लोकार्पण लांबणीवर पडले (Karad flyover opening date update) आहे. २० जून रोजी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी आणि अपूर्ण कामांमुळे उद्घाटनाची तारीख पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे..पुणे–बंगळूर महामार्गावरील सातारा ते कागल सहापदरीकरण प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येत असलेला हा उड्डाणपूल परिसरातील सर्वात मोठ्या पुलांपैकी एक मानला जात आहे. सुमारे ३.४७ किलोमीटर लांबीचा आणि २९.५ मीटर रुंदीचा हा पूल ९२ पिलरवर उभारण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या पुलाचे काम सुरू असून, मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पाला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती..दरम्यान, पुलाच्या बांधकामामुळे गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ कराड परिसरातील वाहनचालकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. विशेषतः शनिवार आणि रविवारी महामार्गावर दोन ते तीन तास वाहतूक खोळंबत असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती..Khed Mahabaleshwar Sky Bridge : वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य 'स्काय ब्रिज' सज्ज; 50 किमीचा फेरा वाचणार, मार्गावरुन कधी वाहतूक सुरू होणार?.महामार्ग विभागाने २० जूनपर्यंत उड्डाणपूल सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, अलीकडेच इंधन पुरवठ्यावर मर्यादा आल्याने दररोज केवळ २०० लिटर इंधन उपलब्ध होत होते. त्याचबरोबर गॅस टंचाईमुळेही कामाच्या गतीवर परिणाम झाला. परिणामी पुलावरील जोडणीची कामे, सुरक्षाविषयक उपाययोजना आणि इतर अंतिम टप्प्यातील कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत..ही कामे अद्याप प्रलंबितउड्डाणपुलावर प्रकाशयोजनेची व्यवस्थापुलावरील पाणी निचऱ्यासाठी पाइपलाइन जोडणीपुलाच्या वरच्या व खालच्या भागाचे रंगकामसुरक्षाविषयक आवश्यक उपाययोजनावाहनांसाठी दिशादर्शक फलकांची उभारणीमहामार्ग विभागाकडून ही सर्व कामे युद्धपातळीवर सुरू असून, लवकरात लवकर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.“कराडजवळील उड्डाणपुलाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून काही किरकोळ कामे शिल्लक आहेत. २० जूनपर्यंत पूल सुरू करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे तारीख काही दिवस पुढे जात आहे. पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्यासाठी आवश्यक हालचाली सुरू आहेत.”-महेश पाटोळे, महामार्ग अधिकारी (कोल्हापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.