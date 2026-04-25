Pune Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावर मोठा दिलासा! साडेतीन किमीचा भव्य उड्डाणपूल 'या' तारखेला होणार खुला, कोल्हापूर नाक्यावरील काम पूर्णत्वाकडे

कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गादरम्यानच्या नांदलापूर ते कोल्हापूर नाका या तब्बल सव्वातीन किलोमीटर अंतरात उड्डाणपुलाची उभारणी पूर्णत्वाकडे (Karad flyover NH48 completion date) आली आहे. कोयना पुलाजवळील भर टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर किरकोळ कामे करून पूल जूनमध्ये वाहतुकीस सुरू होईल. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात कऱ्हाड- मलकापूरकरांसह महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..पुणे- बंगळूर महामार्गांतर्गत सातारा ते कागल सहापदरीकरण कामात काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण संमिश्रपणे होणार आहे. ही कामे शेंद्रे ते पेठ नाका आणि पेठ नाका ते कागल या दोन टप्प्यात सुरू आहेत. कोल्हापूर नाक्यावरील पंकज हॉटेल ते नांदलापूर दरम्यानचा २९.५ मीटर रुंद, ३.४७ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारणीचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. हा पूल ११५ पिलरवर उभारण्यात आला आहे..त्याभोवती साडेसात मीटर रुंदीचे व ३.४७० मीटर लांबीचे सेवारस्ते करण्यात येणार आहेत. उड्डाण पुलाखाली सात मीटर रुंदीचे ३.४ किलोमीटर लांबीचे स्लिपरोडही दोन्ही बाजूला केली जातील. मात्र, त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत..कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाण पुलाच्या कामासाठी आतापर्यंत तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्याचा मोठा फटका कऱ्हाड, मलकापूरसह महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनधारकांना बसत आहे. पुलाच्या कामामुळे अजूनही शनिवार, रविवारी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक जाम होते. या पुलाच्या कामासाठी महामार्गाकडून ठेकेदारास जून २०२६ ची डेडलाइन दिली आहे. त्यामुळे सध्या उड्डाणपुलाचे काम वेगात सुरू आहे..स्लीप रस्ते सुरू करण्याची गरजउड्डाणपुलाच्या खालील स्लीप रस्ते सध्या अनेक ठिकाणी तयार आहेत. मात्र, ते वापरात नसल्याने महामार्गावर सातत्याने वाहतूक जाम होत आहे. सध्या कोयना वसाहत, कृष्णा हॉस्पिटलसमोरील व खरेदी- विक्री पेट्रोल पंपाच्या समोरील स्लीपरस्ते तयार झाले आहेत. मात्र, ते वापरात नसल्याने एकाच मार्गावर वाहतूक येऊन सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे..वाहतूक सुरू होण्यासाठी राहिलेली कामेउड्डाणपुलाच्या पंकज हॉटेलसमोरील बाजूकडे भर टाकणेपुलाचे सेगमेंट जोडण्यासाठीची कार्यवाही करणेसेवा रस्ते पुन्हा नीट तयार करणेस्लीपरोड वापरात घेण्यासाठीची कार्यवाही करणेसुरक्षेच्या उपाययोजना तैनात करणेनांदलापूर परिसरातील पुलाचे काम पूर्ण करणे.