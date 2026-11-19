कऱ्हाड: ग्राहकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्ह्यात तपासणीची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत शहर, मलकापूर आणि विद्यानगर परिसरातील दोन हॉटेल आणि एका बेकरीवर प्रशासनाने कारवाई केली. संबंधित आस्थापनांमध्ये स्वच्छतेच्या गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्याने तिन्ही आस्थापनांचे परवाने तत्काळ निलंबित केल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन उपायुक्त तुषार शिंगाडे यांनी दिली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अन्न-औषध प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या आणि विक्री करणाऱ्या आस्थापनांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या तपासणीदरम्यान स्वच्छतेचे नियम, अन्नपदार्थांची हाताळणी आणि परिसरातील स्वच्छतेबाबत विशेष लक्ष दिले जात आहे. .तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळणाऱ्या आस्थापनांवर परवाने निलंबित करणे, तसेच काही काळासाठी आस्थापना बंद ठेवण्यासारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. या मोहिमेंतर्गत शहर व परिसरातील पिझ्झा झोन (सक्सेस फूड्स) मलकापूर, हॉटेल दावत, शनिवार पेठ, कऱ्हाड आणि बेंगलोर अय्यंगार बेकरी, विद्यानगर या तीन आस्थापनांची तपासणी केली. अन्न सुरक्षा अधिकारी रूपनवर, इम्रान हवालदार, सहाय्यक आयुक्त शिंगाडे यांच्या पथकाने ही तपासणी केली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...अन्न व औषध प्रशासनाकडून जिल्ह्यात तपासणीची नियमित मोहीम राबविण्यात येते. ज्या-ज्या ठिकाणी अस्वच्छता, अनावश्यक गोष्टी आढळल्यास तेथे तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, याची व्यावसायिकांनी नोंद घ्यावी.- तुषार शिंगाडे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.