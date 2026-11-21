सचिन शिंदे कऱ्हाड : रस्त्यांची दुरवस्था असो वा मूलभूत सुविधांचा अभाव, नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची जाणीव करून देण्यासाठी कऱ्हाडमध्ये पुन्हा एकदा बॅनरबाजीचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. मात्र, यावेळी विषय रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा नसून थेट नगरसेवकांच्या कार्यक्षमतेचा आहे..अकार्यक्षम नगरसेवकाची १० लक्षणे अशा आशयाचे बॅनर लावून सुज्ञ नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक १४ मधील बॅनरबाजी शहरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. २०२१ मध्ये मार्केट यार्ड ते बैलबाजार रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांनी ‘मी रस्ता बोलतोय’ असे फलक लावले होते. अनोख्या आंदोलनाची त्यावेळी शहरात चर्चा झाली. आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्याच भागातील सुज्ञ नागरिकांनी बॅनरच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त करण्याची तयारी केली आहे. त्यांनी यंदा थेट नगरसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले आहे..जनतेशी संपर्क न ठेवणे, विकासकामांची गुणवत्ता न तपासणे, मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, कामांचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे असणे; मात्र ती कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न न करणे,’ अशा १० लक्षणांचा त्या बॅनरमध्ये उल्लेख केला आहे. बॅनरच्या अखेरीस वरील लक्षणे जर तुमच्यात दिसत असतील तर होय, तुम्ही अकार्यक्षम नगरसेवक आहात, असा थेट प्रश्न उपस्थित करून त्या लोकप्रतिनिधींना आत्मपरीक्षणाचा संदेश दिला आहे. .बैलबाजार रस्त्याचे रखडलेले काम, पाणीपुरवठा, गटारे, रस्ते आणि पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडेही त्या माध्यमातून लक्ष वेधले आहे. विशेषतः निधी उपलब्ध असतानाही रस्त्याचे काम मार्गी लागत त्याबद्दल नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीत जनतेने विश्वासाने निवडून दिल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. राजकीय नेते व मोठ्या नेत्यांच्या मागे फिरण्यापेक्षा प्रभागात नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा या बॅनरमागील भूमिकेतून व्यक्त होत आहे.पाच वर्षांपूर्वी....पाच वर्षापूर्वी याच परिसरात रस्त्याच्या दुरवस्थेवरून सुरू झालेली बॅनरबाजी आता थेट लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेपर्यंत पोचली आहे. नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न नगरसेवक कितपत गांभीर्याने घेतात आणि त्यावर काय भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.