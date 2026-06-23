Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात

Karad Kolhapur Naka Flyover latest update : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरण प्रकल्पांतर्गत कराड येथील कोल्हापूर नाक्यावर उभारण्यात आलेल्या भव्य उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले (Karad flyover opening date June 2026) आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारपासून सातारा ते कोल्हापूर मार्गावरील हलक्या चारचाकी वाहनांसाठी पुलावरून प्रायोगिक तत्त्वावर वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. जूनअखेरपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी हा उड्डाणपूल खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती महामार्ग विभागाकडून देण्यात आली..कराडमधील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यान उभारण्यात आलेला हा उड्डाणपूल सातारा ते कागल या सहापदरीकरण प्रकल्पातील सर्वात मोठा पूल मानला जात आहे. सुमारे ३.४७ किलोमीटर लांबीचा आणि २९.५ मीटर रुंदीचा हा पूल ९२ खांबांवर (पिलर्स) उभारण्यात आला आहे..या उड्डाणपुलाचे बांधकाम गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू होते. कामाच्या विलंबामुळे प्रकल्पाला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. परिणामी महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. विशेषतः शनिवार आणि रविवारी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून प्रवाशांना दोन ते तीन तासांपर्यंत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते..Sangli Satara MLC Result : सांगली-साताऱ्यात जयंत पाटलांना मोठा धक्का! भाजपच्या धैर्यशील कदमांनी शरद पवार गटाचा गेम उलटवला; पाहा किती मतांनी केला पराभव.आता पुलाचे मुख्य काम पूर्णत्वास आले असून प्रायोगिक स्वरूपात वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर उर्वरित कामे पूर्ण करून जून महिन्याच्या अखेरीस पूल सर्व वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा महामार्ग विभागाचा मानस आहे..दरम्यान, महामार्ग विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून अंतिम टप्प्यातील कामांना वेग देण्यात आला आहे. पुलावरील विद्युत दिव्यांचे खांब उभारणे, पावसाचे पाणी योग्य प्रकारे वाहून जाण्यासाठी ड्रेनेज आणि पाइपलाइनची जोडणी करणे तसेच इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची कामे सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहेत..Monsoon Travel : पावसाळ्यात स्वर्गाचा अनुभव! साताऱ्यातील 'या' 10 ठिकाणांना भेट दिली नाही, तर तुमची मान्सून ट्रिप अपूर्णच राहिल!.हा उड्डाणपूल पूर्णपणे वाहतुकीस खुला झाल्यानंतर कराड शहर परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असून पुणे–बंगळूर महामार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.