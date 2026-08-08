सातारा

Karad Politics : नगराध्यक्षांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण! 680 कोटींच्या 'नेकलेस रोड'वरून भाजप-सत्ताधाऱ्यांमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, वाटेगावकरांचा पलटवार

Karad municipal council political controversy : कऱ्हाड पालिकेतील राजकीय संघर्ष चिघळला असून भाजपचे विरोधी पक्षनेते विजय वाटेगावकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर विकासकामे रोखणे, सभेत गोंधळ घालणे आणि नागरिकांचे प्रश्न दडपल्याचा आरोप केला.
Vijay Wategaonkar latest statement on Karad politics

Vijay Wategaonkar latest statement on Karad politics

esakal

सचिन शिंदे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड (जि. सातारा) : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची लोकशाही आघाडी नगराध्यक्षांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून महायुतीतच गोळ्या घालत आहे. महायुतीचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांची कामे अडवत असल्याचा आरोप भाजपचे पालिकेतील विरोधी पक्षनेते विजय वाटेगावकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Sharad Pawar
NCP
karad
Atul Bhosale
Marathi News Esakal
www.esakal.com