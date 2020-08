पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या ट्विटची होतीय चर्चा

कऱ्हाड (सातारा) : स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 च्या स्पर्धेत कऱ्हाड पालिकेने सलग दुसऱ्यांदा देशात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरात पालिकेने उत्तम कामगिरी केली आहे. त्या सर्वांचे अभिनंदन, अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विट करून अभिनंदन केले आहे.

Karad Municipality in my assembly constituency and my hometown, has again secured first position in India in the #SwachhaSurvekshan 2020 in the below 1 lakh population catagory. I congratulate the elected President, and the Members of the Municipal Council. pic.twitter.com/JyAnoN9CHw

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) August 21, 2020