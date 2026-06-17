सातारा

Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा

Karad Nandalapur flyover latest update : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराड-नांदलापूर उड्डाणपूल अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून लोड टेस्टिंग सुरू आहे. 3.47 किमी लांबीचा हा पूल लवकरच वाहतुकीस खुला होऊन ट्रॅफिकची समस्या कमी करणार आहे.
Karad Nandalapur flyover completion update

Karad Nandalapur flyover completion update

esakal

हेमंत पवार
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कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कऱ्हाडजवळील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलाच्या तपासणीचे काम सुरु असून त्यावरील विजेचे खांब उभारणीचे काम सुरु आहे. लवकरच हा पूल वाहतुकीस खुला करण्यात (Pune Bangalore highway flyover opening date) येणार आहे.

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