Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा

कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कऱ्हाडजवळील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलाच्या तपासणीचे काम सुरु असून त्यावरील विजेचे खांब उभारणीचे काम सुरु आहे. लवकरच हा पूल वाहतुकीस खुला करण्यात (Pune Bangalore highway flyover opening date) येणार आहे. .कऱ्हाड ते नांदलापूर दरम्यान महामार्गावरील सर्वात मोठ्या उड्डाणपुलाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून करण्यात येत होते. मात्र, ते काम लांबवल्याने तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली, तरीही काम सुरुच होते. त्यामुळे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना वाहतूक जामचा मोठा फटका सहन करावा लागला..दर शनिवार, रविवारी तर तब्बल दोन-तीन तास वाहतूक जाम होत होती. त्यामुळे वाहनधारक या मार्गावरील प्रवासाला अक्षरशः वैतागले होते. त्यासंदर्भात दै. सकाळने उड्डाणपुलाचे काम तातडीने पूर्ण होण्यासाठी सातत्याने आवाज उठवला होता. सध्या या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी उड्डाणपूल सुरु होणार असल्याने वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..SC Reservation Subclassification : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती, सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेणार नाही; मंत्री शिरसाट यांची ग्वाही.पुलावरील रस्त्यांचे डांबरीकरण, विद्युत खांब बसवणे व जोड भरण्याचे काम सध्या गतीने सुरु आहे. या युनिक उड्डाण पुलाचे लोड टेस्टिंग करण्यासाठी ३५ टन वजनाच्या १२ गाड्या एका जागेवर २४ तास उभ्या करून तपासणी करण्यात येत आहे. या तपासणीत या सर्व गाड्या ठराविक अंतरावर २४ तास उभ्या केल्या जात आहेत. कोल्हापूरनाका ते कृष्णा हॉस्पिटलपर्यंत तीन ठिकाणी तपासणी करण्यात आली आहे..Shaktipeeth Highway Protest : शिंदे-फडणवीसांचा 'तो' शब्द हवेत विरला? शक्तिपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा महायुतीवर जोरदार प्रहार, लढ्यात सहभागी होण्याचं केलं आवाहन.महामार्गावरील सर्वात लांब पूलपुणे-बंगळूर महामार्गांतर्गत सातारा ते कागल या महामार्गाच्या सहापदरीकरणांतर्गत सर्वात मोठा असलेला पंकज हॉटेल ते नांदलापूर दरम्यान होणारा उड्डाणपूल हा २९.५ मीटर रूंद, ३.४७ किलोमीटर लांब असून तो ११५ पिलरवर उभारण्यात आला आहे. त्याच्याभोवती साडेसात मीटर रूंदीचे व ३.४७० मीटर लांबीचे सेवारस्ते प्रस्तावित आहेत. उड्डाण पुलाखाली सात मीटर रूंदीचे ३.४ किलोमीटर लांबीचे स्लिप रोड दोन्ही बाजूला करण्यात येत आहेत. त्याचेही काम सध्या प्रगतीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.