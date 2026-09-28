Karad News : पुणे-बंगळुरू महामार्गावरून कऱ्हाड शहरात येण्यासाठी नवीन ४० फुटी मार्ग

कऱ्हाड - पुणे-बंगळुरू महामार्गावरून कऱ्हाड शहरात येणाऱ्या नागरिकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग लवकरच उपलब्ध होणार आहे. पंकज हॉटेलच्या पाठीमागील बाजूने जलशुद्धीकरण केंद्राकडे जाणाऱ्या मार्गावरून शहरात येण्यासाठी सुमारे ४० फुटी रस्ता करण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी यांनी आज प्रस्तावित रस्त्याची पाहणी करून प्राथमिक मोजणी केली. त्यामुळे महामार्गावरून शहरात येताना होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कऱ्हाडकरांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..पुणे-बंगळुरू महामार्गावरून कऱ्हाड शहरात येण्यासाठी सध्या मोजकेच प्रमुख मार्ग उपलब्ध आहेत. विशेषतः गर्दीच्या वेळेत या मार्गांवर वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतुकीचा ताण जाणवतो. त्यामुळे महामार्गावरून शहराच्या मध्यवर्ती भागाकडे येण्यासाठी आणखी एक थेट मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पालिकेने पावले उचलली आहेत..प्रस्तावित रस्त्याची पाहणी करताना तो नेमका कोणत्या ठिकाणाहून सुरू होऊन कुठपर्यंत जोडता येईल, रस्त्याची उपलब्ध जागा, आवश्यक रुंदी तसेच भविष्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने त्याची उपयुक्तता याबाबत प्राथमिक पाहणी करण्यात आली. सुमारे ४० फुटी रस्ता झाल्यास या मार्गावरून दुचाकी, चारचाकी तसेच अन्य वाहनांना शहरात ये-जा करणे सुलभ होणार आहे. शहरातील वाढती वाहतूक आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता पर्यायी मार्गांची आवश्यकता वाढली आहे..या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित रस्ता नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. महामार्गावरून शहरात येणाऱ्या वाहनांना थेट प्रवेश मिळाल्यास विद्यमान प्रमुख मार्गांवरील वाहतुकीचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते. यावेळी बांधकाम सभापती अख्तर आंबेकरी, नगरसेवक राहुल भोसले, प्रवीण पवार, सुहास पवार, विनायक कदम, सुशांत जगताप तसेच बांधकाम विभागातील अधिकारी उपस्थित होते..नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने हा मार्ग महत्त्वाचा असून, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर रस्ता नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.- जयंत पाटील, अध्यक्ष, लोकशाही आघाडी, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.