सातारा

Pune-Bengaluru Highway Update : कराड उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण, पण पुलाखालील 'अतिक्रमणांचे ग्रहण' सुटणार कधी? महामार्ग विभागासमोर मोठे आव्हान

Karad Flyover Work Completed : कराडच्या कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले असून दिवस-रात्र वाहतूक सुरू आहे.
Karad Kolhapur Naka Nandlapur flyover completed

Karad Kolhapur Naka Nandlapur flyover completed

esakal

हेमंत पवार
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कराड : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडच्या (जि. सातारा) कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे. उड्डाणपुलावरून दिवसासह रात्रीचीही वाहतूक सुरू करण्यात आल्याने वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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