Pune-Bengaluru Highway Update : कराड उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण, पण पुलाखालील 'अतिक्रमणांचे ग्रहण' सुटणार कधी? महामार्ग विभागासमोर मोठे आव्हान

कराड : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडच्या (जि. सातारा) कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे. उड्डाणपुलावरून दिवसासह रात्रीचीही वाहतूक सुरू करण्यात आल्याने वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .मात्र, उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमणे अद्याप कायम असल्याने कराड शहरात येणाऱ्या आणि कराड शहरातून बाहेर जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले सेवा रस्ते आणि स्लिप रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले असले तरी त्याखालील वाहतुकीचा प्रश्न कायम आहे..कोल्हापूर नाका परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उड्डाणपुलाचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच या कामाला अतिक्रमणांचा मोठा अडथळा निर्माण झाला. उड्डाणपुलाच्या मार्गातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यात अनेक अडचणी आल्याने कामाला विलंब झाला. काही ठिकाणी अतिक्रमणे न हटवताच उड्डाणपुलाच्या भरावाचे काम पुढे नेण्याची वेळ ठेकेदारावर आली..Chiplun Flyover Demand : 'चिपळुणातील उड्डाणपूल कापसाळपर्यंत व्हावा'; रामदास आठवले यांचे मंत्री गडकरींना पत्र, पागनाका चौकातील वाहतूक कोंडीवर काय उपाय?.अनेक अडथळ्यांवर मात केल्यानंतर उड्डाणपुलाचे काम आता पूर्ण झाले आहे. पुलावरून दिवसा, तसेच रात्रीची वाहतूक सुरू झाल्याने महामार्गावरील वाहतुकीला पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर नाका परिसरातील वाहतुकीवरील ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, उड्डाणपुलाखालील परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे बदललेली नाही. शहरात येण्यासाठी तसेच शहरातून महामार्गाकडे जाण्यासाठी सेवा रस्ते आणि स्लिप रस्ते महत्त्वाचे आहेत. या रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय उड्डाणपुलाचा अपेक्षित वाहतूक आराखडा प्रत्यक्षात येणार नाही..सध्या या मार्गावर अतिक्रमणे असल्याने रस्त्यांची आखणी आणि प्रत्यक्ष बांधकामात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आता महामार्ग विभाग आणि ठेकेदारासमोर अतिक्रमण हटाव हेच पुढील मोठे आव्हान असणार आहे. अतिक्रमणे हटविल्यानंतरच सेवा रस्ते आणि स्लिप रस्त्यांची कामे गतीने पूर्ण करता येणार आहेत. त्यासाठी महामार्ग विभागाने हालचाली सुरू केल्या असून, प्रशासन आणि पोलिसांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे..Chiplun Flyover Work : चिपळूणकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, पण 'या' कारणामुळे गणेशोत्सवात काम थांबले!.उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करून वाहतुकीला दिलासा देण्यात आला असला तरी पुलाखालील रस्त्यांची कामे पूर्ण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटावाची कार्यवाही कितपत वेगाने होते आणि सेवा रस्त्यांचे काम कधी पूर्ण होते, याकडे आता कऱ्हाडकरांचे लक्ष लागले आहे..उड्डाणपूल झाला; आता प्रतीक्षा रस्त्यांची...कोल्हापूर नाका ते नांदलापूरदरम्यान उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्याने महामार्गावरील वाहतुकीचा महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. मात्र, उड्डाणपुलाखालील सेवा रस्ते आणि स्लिप रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. या कामांसाठी अतिक्रमणे हटविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुलाचे काम पूर्ण झाल्याचा आनंद असला तरी पुलाखालील वाहतुकीचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. अतिक्रमण हटावाची कार्यवाही झाल्यानंतरच सेवा रस्त्यांना गती मिळणार आहे. महामार्ग विभाग, प्रशासन, पोलिस आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वय या कामासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सेवा रस्ते पूर्ण झाल्यास शहरातील अंतर्गत वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.