Karad National Highway Flyover Trial : कराड उड्डाणपुलाबाबत मोठी अपडेट! दोन्ही बाजूंच्या मार्गिका खुल्या; 3 दिवसांची चाचणी सुरू, पाहा कधी होणार पूर्ण खुला?

कराड (सातारा) : शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले (Karad National Highway flyover trial) आहे. या पुलाची कालपासून दोन्ही मार्गिका हलक्या वाहनांना सुरू करून चाचणीस प्रारंभ झाला. सलग तीन दिवस चाचणी तत्त्वावर वाहने सोडली जाणार असल्याचे महामार्ग विभागाने स्पष्ट केले..काही महिन्यांपासून उड्डाणपुलाचे काम वेगाने सुरू आहे. पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे का? याच्या तपासणीसाठी महामार्ग प्राधिकरणाकडून गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या स्तरांवर तांत्रिक चाचण्या घेतल्या जात आहेत. गेल्या आठवड्यात कोल्हापूरकडे जाणारी मार्गिका चाचणीसाठी काही दिवसांसाठी खुली केली होती. मात्र, पुढील तांत्रिक तपासणीसाठी ती पुन्हा बंद केली..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".काल दुपारी १२ नंतर दोन्ही बाजूंच्या मार्गिका खुल्या करून त्याची चाचणी घेण्यात येत आहे. पुलाच्या अंतिम उद्घाटनाच्या दृष्टीने चाचणी महत्त्वाची आहे. साताऱ्याहून कोल्हापूरकडे जाणारी तसेच कोल्हापूरकडून सातारा बाजूकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर एकाच वेळी चाचणी घेतली जात आहे. सध्या केवळ मोटार, दुचाकीसारख्या हलक्या वाहनांनाच पुलावरून प्रवेश दिला आहे. पुढील तीन दिवस चाचणी सुरू राहील..Marleshwar Waterfall Route : मार्लेश्वरला जाण्याचा विचार करताय? मग, 'हा' रस्ता पुढील 4 महिन्यांसाठी पूर्णपणे राहणार बंद; देवस्थानने का घेतला असा निर्णय?.यादरम्यान पुलावरील वाहतुकीचा वेग, सुरक्षितता आणि तांत्रिक बाबींचे सूक्ष्म निरीक्षण महामार्ग विभागाचे अभियंते करणार आहेत. उड्डाणपुलामुळे शहरातील कोल्हापूर नाका आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्व बाबी सुरक्षित आढळल्यास पूल सर्व वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा मार्ग मोकळा केला जाईल, असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.