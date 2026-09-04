Pune Bangalore Highway Traffic Relief : 'कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर' उड्डाणपुलावरून रात्रीची वाहतूक सुरू; पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहनधारकांना मोठा दिलासा

कराड : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडजवळील (जि. सातारा) कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानचा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. दिवसा पुलावरुन वाहतूक सुरु (Karad Pune Bengaluru Highway flyover) असतानाच, आता पुलावरील स्ट्रीटलाईट सुरु झाल्याने दिव्यांच्या झगमगाटात रात्रीचीही वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे-बंगळूर महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .कराड शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळ कोल्हापूर नाका ते नांदलापूरदरम्यान महामार्गावर उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलामुळे या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे. यापूर्वी दिवसा पुलावरून वाहतूक सुरू होती. मात्र, रात्रीच्या वेळी पुलावरील प्रकाशव्यवस्था पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याने वाहतुकीबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या..Mumbai-Goa Highway : पुढील 6 महिन्यांत संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होणार! गणेशोत्सवाआधी 'हा' महत्त्वाचा पूल प्रवाशांच्या सेवेत; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची घोषणा.आता पुलावरील स्ट्रीटलाईट सुरू करण्यात आल्याने संपूर्ण उड्डाणपूल रात्रीच्या वेळी प्रकाशमान झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना पुलावरून सुरक्षितपणे प्रवास करणे शक्य झाले आहे. विशेषतः पुणे, सातारा, कोल्हापूर आणि बंगळूरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी हा मार्ग अधिक सोयीचा झाला आहे. महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने उड्डाणपुलाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे..रात्रीच्या वेळीही पुलावरून वाहतूक सुरू झाल्याने वाहनधारकांचा वेळ वाचून कराड शहराजवळील वाहतुकीलाही त्याचा फायदा झाला आहे. उड्डाणपुलावरील प्रकाशव्यवस्था सुरू झाल्याने प्रवाशांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. महामार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा आता दिवस-रात्र वाहतुकीसाठी उपलब्ध झाल्याने कराडच्या वाहतूक व्यवस्थेला त्याचा फायदा होणार आहे..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.प्रकाशामुळे रात्रीचा प्रवास सुखकरकोल्हापूर नाका ते नांदलापूरदरम्यानचा उड्डाणपूल रात्रीच्या वेळी अंधारात राहू नये, यासाठी पुलावरील स्ट्रीटलाईट सुरू करण्यात आले आहेत. प्रकाशव्यवस्था सुरू झाल्याने वाहनचालकांना पुलावरून रात्रीच्या वेळीही सहजपणे प्रवास करता येत आहे. पुणे-बंगळूर महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणात अवजड तसेच लहान वाहने धावतात. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी पुलावर पुरेसा प्रकाश असणे महत्त्वाचे होते. आता ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने वाहनधारकांचा प्रवास अधिक सुकर होण्यास मदत झाली आहे. पुलावरून दिवस-रात्र वाहतूक सुरू झाल्याने महामार्गावरील प्रवासाचा वेळही कमी होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.