Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर हायवेने प्रवास करताना सावधान! प्रत्येक 5 किलोमीटरवर बसवले स्मार्ट कॅमेरे; नियम मोडल्यास होणार थेट कारवाई

कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या (Pune Bengaluru Highway) शेंद्रे ते मालखेड फाटा दरम्यानचे सहापदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महामार्गावरील वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत असून, वेग मर्यादेचे उल्लंघन, बेदरकार वाहनचालकांमुळे होणारे अपघात, प्रवाशांच्या लूटमारीचे प्रकारही घडत आहेत. .या पार्श्वभूमीवर महामार्ग विभागाकडून महामार्गावर जिल्ह्याच्या हद्दीत प्रत्येक पाच किलोमीटर अंतरावर उच्च क्षमतेचे अत्याधुनिक कॅमेरे बसवण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहनांना सुरक्षितता मिळून वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण, अपघात, गुन्हेगारी प्रकार आणि वाहतुकीवरील देखरेख करणे सोपे होणार आहे..पुणे-बंगळूर महामार्गावरील शेंद्रे ते मालखेड फाटा दरम्यान महामार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून, काही ठिकाणी अंतिम स्वरूपाची कामे सुरू आहेत. महामार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर वाहनांचा वेग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक पाच किलोमीटरला कॅमेरे बसवण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे..Kasarde Flyover Leak : मुंबई-गोवा हायवेवरील कासार्डे पुलाची दुरुस्ती ठरली कुचकामी? मॉन्सून सुरू होताच स्लॅबमधून गळू लागले पाणी; प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण.कॅमेरा यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर महामार्गावरील शिस्तबद्ध वाहतुकीला चालना मिळणार आहे. प्रवासी आणि वाहनधारकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महामार्ग अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न महामार्ग प्रशासनाचा आहे. संबंधित स्मार्ट कॅमेऱ्यात वाहनांची नोंद, वाहन क्रमांक, वेग आणि संशयास्पद हालचाली टिपल्या जातील..या कॅमेऱ्यांद्वारे मिळणारी माहिती नियंत्रण कक्षाशी जोडली जाणार आहे. अपघात अथवा अन्य आपत्कालीन घटना घडल्यास संबंधित यंत्रणांना तत्काळ माहिती मिळणार असल्याने मदतकार्य जलद गतीने सुरू करता येणार आहे, तसेच वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनांची नोंद होऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणेही अधिक सुलभ होणार असल्याचे महामार्ग विभागाकडून सांगण्यात आले..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापरराष्ट्रीय महामार्गांवर वाहतूक नियंत्रण आणि अपघात प्रतिबंधासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) प्रणाली, स्पीड डिटेक्शन कॅमेरे आणि नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून वाहतुकीवर नजर ठेवली जात आहे. यामुळे अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत, गुन्हेगारी घटनांचा शोध आणि वाहतूक नियमांचे प्रभावी पालन शक्य होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून भविष्यात अनेक मार्गांवर अशाच प्रकारची स्मार्ट मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन असून, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध प्रवासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.