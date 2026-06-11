सातारा

Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर हायवेने प्रवास करताना सावधान! प्रत्येक 5 किलोमीटरवर बसवले स्मार्ट कॅमेरे; नियम मोडल्यास होणार थेट कारवाई

High-Tech Cameras Every 5 KM on Pune Bengaluru Highway : राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहतूक नियंत्रण आणि अपघात प्रतिबंधासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे.
Why are cameras being installed every 5 km on Pune Bengaluru Highway?

Why are cameras being installed every 5 km on Pune Bengaluru Highway?

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या (Pune Bengaluru Highway) शेंद्रे ते मालखेड फाटा दरम्यानचे सहापदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महामार्गावरील वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत असून, वेग मर्यादेचे उल्लंघन, बेदरकार वाहनचालकांमुळे होणारे अपघात, प्रवाशांच्या लूटमारीचे प्रकारही घडत आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
Pune Bangalore National Highway
Traffic
Pune Bangalore Highway updates
Pune Bangalore highway traffic news