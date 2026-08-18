- सचिन शिंदेकऱ्हाड - पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण आणि वैमानिक प्रशिक्षणाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरलेले कऱ्हाड विमानतळ मोठ्या ताकदीने आकाशात झेपावण्यासाठी सज्ज झाले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) घेतलेल्या एका निर्णयामुळे कऱ्हाडला लवकरच दुसरी नवीन उड्डाण शाळा (एफटीओ) मिळणार आहे..दरम्यान, या निर्णयाने कऱ्हाडच्या तांत्रिक विस्ताराबरोबरच भावी वैमानिक घडवणारे ॲव्हिएशन हब म्हणून शहराची ओळख मजबूत होणार आहे, तर कऱ्हाड विमानतळाचा विस्तार आणि कायापालट होण्यास हातभार लागणार आहे.महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) राज्यातील प्रादेशिक विमानतळांवर नवीन उड्डाण शाळा (फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन) स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. त्यामध्ये कऱ्हाड विमानतळाचा प्राधान्याने समावेश केला आहे. नव्या योजनेमुळे कऱ्हाडला दुसरी नवीन उड्डाण शाळा मिळणार आहे. ‘एमएडीसी’च्या धोरणात्मक निर्णयामुळे कऱ्हाड विमानतळाचा केवळ कागदोपत्री विस्तार होणार नाही, तर प्रत्यक्ष धावपट्टी, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सोयीसुविधांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कायापालट होणार आहे..स्थानिक पातळीवर फायदा रोजगार व अर्थकारणाला गती : नव्या संरचनेमुळे दुसरी उड्डाण शाळा सुरू होणार असल्याने स्थानिक पातळीवर तांत्रिक, प्रशासकीय, सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. कॅडेट्स व कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव्यामुळे परिसरातील हॉटेल व व्यावसायिक क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.परदेशी प्रशिक्षणाचा खर्च वाचणार : भारतीय विद्यार्थ्यांना वैमानिक प्रशिक्षणासाठी परदेशात जावे लागते. कऱ्हाडसारख्या ठिकाणी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण झाल्याने देशातील व राज्यातील विद्यार्थ्यांचा मोठा खर्च वाचेल..अशी असेल नवी संरचनाप्रशिक्षण क्षमतेत वाढ : कऱ्हाडच्या विमानतळावर एक उड्डाण शाळा कार्यरत असून, एमएडीसीच्या नव्या विस्तार योजनेनुसार आणखी एका नवीन उड्डाण शाळेची भर पडणार आहे.खासगी ऑपरेटरद्वारे संचालन : ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन उड्डाण शाळेची रचना, उभारणी, संचालन, देखभाल व हस्तांतरण खासगी ऑपरेटरकडून केली जाईल.दीर्घकालीन करार : या उड्डाण शाळेसाठी पाच वर्षांचा भाडेपट्टा असणार आहे. उत्कृष्ट कामगिरीच्या आधारे तो पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवता येईल. प्रत्येक ऑपरेटरला कऱ्हाड येथे किमान तीन उड्डाणयोग्य विमाने ठेवणे अनिवार्य असेल..विमानतळाला मिळणाऱ्या सुविधाअद्ययावत हँगर व ॲप्रॉन : नवीन उड्डाण शाळेसाठी एमएडीसीतर्फे निश्चित भूखंड, नवीन हँगर (विमाने ठेवण्याची जागा), ॲप्रॉन आणि पक्क्या जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध होणारअद्ययावतीकरणासाठी स्वतंत्र निधी : एमएडीसीच्या अटींनुसार, संबंधित ऑपरेटरकडून कऱ्हाड विमानतळासाठी किमान २० लाख रुपयांचे निश्चित मासिक पायाभूत सुविधा व अद्ययावतीकरण शुल्क घेतले जाईल. त्या निधीचा वापर विमानतळावरील तंत्रज्ञान, धावपट्टी व सुरक्षेच्या दर्जा वाढीसाठी होणार.उड्डाण तासांची हमी : ऑपरेटरला कऱ्हाड विमानतळावर प्रतिविमान वर्षाला किमान तीन हजार उड्डाण तासांची (फ्लाइंग हॉवर्स) हमी द्यावी लागेल. प्रती तास ८२५ रुपये इतके किमान शुल्क निश्चित केले गेले आहे..कऱ्हाडला लवकरच दुसरी नवीन विमान उड्डाण शाळा मिळणार आहे. निविदा प्रक्रिया झाली आहे. त्यामुळे कऱ्हाडचे विमान तळाच्या तांत्रिक विस्ताराबरोबरच भावी वैमानिक घडवण्यासही हातभार लागणार आहे. कऱ्हाड वैमानिक प्रशिक्षणाचे मुख्य केंद्र व्हावे, यासाठीही आम्ही प्रयत्न करत आहोत.- कुणाल देसाई, विमानतळ अधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.