Satara: कऱ्हाडच्या उड्डाणपुलाचं उद्घान लांबणीवर, प्रवाशांना प्रतीक्षा करावी लागणार; NHAIने कंत्राटदाराला दिले नवे आदेश

मलकापूर: कऱ्हाड हद्दीतील युनिक सहापदरी उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी सुरू करण्याची घाई सुरू होती. यावर कामे अपूर्ण असताना घाई करू नये, सर्व आवश्यक उपाययोजना पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी नगरसेवक तथा शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख नितीन काशीद-पाटील यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे केली होती. श्री. काशीद यांच्या या मागणीची दखल घेत एनएचएआयच्या कोल्हापूर प्रकल्प संचालकांनी संबंधित कंत्राटदार कंपनीला उड्डाणपुलाचे सर्व काम पूर्ण झाल्यानंतर तो वाहतुकीस खुला करावा, असे निर्देश दिले आहेत. .कऱ्हाडच्या उड्डाणपुलाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. मात्र, रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या काही उपाययोजना अद्याप अपूर्ण आहेत. उड्डाणपूल सुरू करण्यापूर्वी रिफ्लेक्टर, रेडियम चिन्हे, दिशादर्शक व इशारा फलक, क्रॅश बॅरिअर्स, प्रकाश व्यवस्था तसेच रस्त्यावरील मार्किंग यांसारख्या सुरक्षा सुविधा पूर्ण नाहीत..Pune: वाकेश्वरला अपघातात पोलिसाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी.कामे पूर्ण होण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे. अपुऱ्या कामांमुळे अपघाताची शक्यता होती. मात्र, तरीही उड्डाणपूल खुला करण्याची घाई सुरू झाल्याने वाहनधारक व स्थानिकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली होती. त्यानंतर उड्डाणपुलाच्या रखडलेल्या कामाची मलकापूरचे नगरसेवक नितीन काशीद यांनी संबंधित कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर एनएचएआयच्या प्रकल्प संचालकांनी रस्ता सुरक्षा उपाययोजना पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सुरक्षिततेची खात्री करूनच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..IPL 2027 Trade: रिषभ पंतला पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्समध्ये आणण्यात 'दोन' मोठ्या व्यक्तींचा हात; KKR ही होते मैदानात, पण LSGच्या हट्टामुळे Deal फिसकटली.शिवेंद्रसिंहराजेंकडून उड्डाणपुलाची पाहणीकोल्हापूर नाका ते नांदलापूरदरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याची पाहणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज केली. यावेळी त्यांनी काही सूचनाही महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. सध्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याने लवकरच हा पूल वाहतुकीस खुला करण्याची कार्यवाही ठेकेदार कंपनीकडून सुरू आहे. दरम्यान, आज बांधकाममंत्री भोसले यांनी या पुलाची पाहणी केली. महामार्ग विभागाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी मंत्री भोसले यांना पुलाच्या कामाबाबत माहिती दिली. यावेळी मंत्री भोसले यांनी काही सूचनाही अधिकाऱ्यांना केल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.