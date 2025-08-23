सातारा

हृदयद्रावक! अखेरच्या क्षणापर्यंत नाही सुटली साथ; पतीच्या निधनानंतर अवघ्या 20 मिनिटांतच पत्नीनेही सोडला श्‍वास, परिसरात हळहळ

Elderly Couple Passed Away in Talbid Village : आजच्या समाजात पतीचे निधन झाले, तर पत्नीचे अन् पत्नीचे निधन झाले, तर पतीचे हाल होतात, हे विदारक चित्र आहे. मी आयुष्यभर तुझी साथ सोडणार नाही, असे अनेकजण म्हणतात; परंतु हे नाते किती टिकणार? हे वेळेच्या हातात असते.
Elderly Couple Passed Away in Talbid
Elderly Couple Passed Away in Talbidesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वहागाव : पती- पत्नीचे नाते हे अतूट आणि एकमेकांचे आयुष्य व्यापून टाकणारे असते. चुकूनही मी तुझा हात सोडणार नाही, असे वचन एकमेकांना देत ते निभवण्यासाठी आयुष्यभर धडपडत असतात; पण मृत्यूनंतरही एकमेकांची साथ सोडत नाहीत, अशा काही अपवादात्मक घटना कुठेतरी घडल्याचे कानावर पडते. तळबीडलाही काल (गुरुवार) अशीच घटना (Karad Elderly Couple Death) घडली. आयुष्यभर साथ देणाऱ्या पतीच्या निधनानंतर अवघ्या २० मिनिटांतच पत्नीनेही श्वास सोडल्याने हळहळ व्यक्त झाली.

Loading content, please wait...
Satara
karad
police case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com