Karad Water Supply : कऱ्हाडकरांना एकवेळ एकतास पाणी पुरवठा! टंचाईच्या पार्श्वभुमीवर पालिका अलर्ट; पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

- सचिन शिंदेकऱ्हाड - कोयना-कृष्णा नदीतील पाण्याची पातळी घटल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्यावर मर्यादा येत आहेत. त्याचा परिणाम शहरातील पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा दिवसातून दोनऐवजी एकदाच करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. शुक्रवारपासून (ता. ३०) हा बदल लागू होईल, अशी माहिती नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..दरम्यान, दिवाळीच्या आदल्या दिवसापर्यंत (चार नोव्हेंबर) हा बदल लागू असेल. दिवाळीनंतर १२ नोव्हेंबरपासून पुन्हा एकवेळ पाणी दिले जाईल. शहराच्या भौगोलिकतेनुसार काही भागांत एक, तर काही भागांत दीडतास पाणी दिले जाईल. त्यातही काही भागांत सकाळी, तर काही भागांत सायंकाळी पाणीपुरवठा होईल.पत्रकार परिषदेत उपाध्यक्ष प्रतापराव साळुंखे, लोकशाही आघाडीचे अध्यक्ष जयंत पाटील, पाणीपुरवठा सभापती अल्ताफ शिकलगार, मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर उपस्थित होते..पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे सांगून नगराध्यक्ष यादव म्हणाले, ‘शहराची लोकसंख्या ९० हजार ८५५ आहे. दररोज येणाऱ्या सुमारे २५ हजार नागरिकांची वर्दळ लक्षात घेता शहराची लोकसंख्या सुमारे एक लाख १५ हजारांवर पोचते. त्या लोकसंख्येसाठी पालिका दररोज २१.०६ एमएलडी म्हणजेच, दोन कोटी १६ लाख लिटर पाणीपुरवठा करते. त्यासाठी वारुंजीतील जॅकवेलमधून सुमारे १८ तास पंपिंग करावे लागते..यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने कोयना नदीपात्रातील पाण्याची पातळी घटली आहे. त्यामुळे जॅकवेलमधील पंपांचा पाणी उपसा कमी झाला आहे. शहराची गरज भागताना अडचणी येत आहेत. जलसंपदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठ्यात किमान १० टक्के कपातीचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला पुरवठ्याच्या वेळेत बदलासह एकवेळ एक तासच पाणी देण्याचे नियोजन केले आहे.श्री. यादव म्हणाले, ‘नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. शहरातील कूपनलिका, विहिरी, अन्य जलस्रोतांची माहिती संकलित केली जात आहे. संभाव्य टंचाईवेळी पर्यायी व्यवस्थेची तयारी केली आहे. पालिकेला गरज भासल्यास पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची अतिरिक्त सोयही करण्यात येणार आहे..पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांना दंड...पाणी बचतीसाठी पालिकेकडून पथक तयार केले आहे. नळ जोडण्यांची गळती रोखणे, पाण्याच्या टाक्या ओसंडून वाहू न देणे आणि वितरण व्यवस्थेतील गळती तातडीने दुरुस्त करण्यावर भर दिला जाईल. निष्काळजीपणे पाण्याचा वापर करून नासाडी करणाऱ्यांवर एक हजाराचा दंड आकारला जाईल. पाणी बचतीबाबतही जनजागृती केली जाईल..अशा असतील वेळा...पाण्याच्या टाकीचे ठिकाण - वेळएमबीआर - सायंकाळी ६ ते ८रविवार पेठ - सकाळी ७.३० ते ८.४५मार्केट यार्ड - सकाळी ६ ते ७.३०सूर्यवंशी मळ्याकडील झोन - सायंकाळी ६.३० ते ७.३०मुजावर कॉलनीकडील झोन - सायंकाळी ७.३० ते ८.३०टाऊन हॉल - सायंकाळी ६.३० ते ७ .३०गजानन सोसायटी - सकाळी ६.३० ते ७.३०रुक्मिणीनगर - सकाळी ६.३० ते ७.३०जुना सोमवार - सकाळी ६ ते ७नवीन सोमवार - सकाळी ६ ते ७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.