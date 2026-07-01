Karad News : कऱ्हाडला लवकरच उतरणार मध्यम जेट विमान; आमदार डॉ. अतुल भोसले

कऱ्हाड - येथील विमानतळ विस्ताराचे काम सुरू असून, पाच हजार फुटांची नवीन धावपट्टी तयार केली जात आहे. त्यामुळे मध्यम आकाराची जेट विमाने येथे उतरू शकतील. मात्र, त्या परिसरातील विकासकामांनाही काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने त्यावरही शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी केली..आमदार डॉ. भोसले यांनी शहराच्या विकासासाठी विधानसभेत त्यांची भूमिका मांडली. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या २९३ अन्वये प्रस्तावावर ते बोलत होते. शहरातील पूररेषा निश्चिती, रेड लाइन व ब्ल्यू लाइनचा प्रश्न आणि विमानतळ विस्तारासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले..आमदार डॉ. भोसले म्हणाले, ‘मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांची राज्य सरकार पायाभूत सुविधा सक्षम करत असताना त्याच वेगाने दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तरातील शहरांचा विकास करण्याची गरज आहे. त्याअनुषंगाने कऱ्हाड, मलकापूर शहरांना तशा पायाभूत सुविधा देण्याची गरज आहे. त्यामुळे ती शहरे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रगत शहर म्हणून विकसित होतील. कृष्णा-कोयना नद्यांच्या प्रीतिसंगमावर कऱ्हाड वसले आहे..मांडलेले मुद्दे असे...कऱ्हाडच्या पूररेषेच्या पुनर्निश्चितीची मागणीकऱ्हाडच्या विमानतळ विस्तारासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणीकऱ्हाड, मलकापूरच्या शहरांच्या विकासाचा आग्रह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.