Karad Encroachment : कऱ्हाडच्या वारुंजी फाट्यावर पहाटे अतिक्रमणावर हातोडा; महामार्गालगतची सहा व्यावसायिक खोकी जेसीबीने जमीनदोस्त

कऱ्हाड: पहाटे तीनची वेळ... रस्त्यावरची वर्दळही सुरू झालेली नव्हती. वारुंजी फाट्यावर प्रशासनाचा जेसीबी धडधडत होता. अनेक वर्षांपासून महामार्गालगत उभ्या असलेल्या अतिक्रमणीत खोक्यांवर महसूल, पोलिस आणि पंचायत समितीने संयुक्तपणे कारवाई करत खोकी जमीनदोस्त केली. सुमारे चार तास चाललेल्या कारवाईत दोन जेसीबी आणि दोन ट्रॅक्टरच्या मदतीने अतिक्रमण हटविण्यात आले..कऱ्हाड : वारुंजी फाटा येथे कऱ्हाड-चिपळूण महामार्गालगत अनेक वर्षांपासून असलेल्या अतिक्रमणावर प्रशासनाने मंगळवारी पहाटे धडक कारवाई केली. सकाळच्या आधीच सुरू झालेल्या या कारवाईत महामार्गालगतची सहा व्यावसायिक खोकी जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली. महसूल, पंचायत समिती आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे केलेल्या या कारवाईसाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.वारुंजी येथील गणेश मंदिरासमोरील कऱ्हाडच्या दिशेने येणाऱ्या बाजूला ही खोकी होती. संबंधित अतिक्रमणधारकांना प्रशासनाने सुमारे १५ दिवसांपूर्वी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. दोन जेसीबी आणि दोन ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने अवघ्या चार तासांत ही अतिक्रमणे हटविण्यात आली..वारुंजी फाटा येथे यापूर्वी २०१६ मध्ये अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा या परिसरात व्यावसायिक खोक्यांच्या माध्यमातून अतिक्रमणे झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे नोटीस बजावल्यानंतर प्रशासनाने संयुक्त कारवाईचा निर्णय घेतला.कारवाईदरम्यान तहसीलदार कल्पना ढवळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह महसूल, पंचायत समिती आणि पोलिस विभागातील सुमारे ७० अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. कारवाई सुरळीत पार पडावी, यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..अतिक्रमण हटविण्याची माहिती मिळाल्यानंतर काही खोकीधारक व्यावसायिक घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत कारवाईने वेग घेतला होता. प्रशासनाने जेसीबीच्या साहाय्याने खोकी हटवून जागा मोकळी केली.कऱ्हाड शहर व परिसरात अतिक्रमणांवर प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर वारुंजी फाट्यावरील ही कारवाई लक्षवेधी ठरली आहे. महामार्गालगतची जागा मोकळी केल्याने या भागातील वाहतूक व सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही प्रशासनाच्या कारवाईकडे पाहिले जात आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.