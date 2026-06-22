Karanje Industrial Estate : नव्या उद्योजकांना मोठी संधी! करंजेतील 'या' 58 भूखंडांचा होणार पुन्हा ऑनलाइन लिलाव; सातारा पालिका 29 भूखंड घेणार ताब्यात

सातारा : करंजे येथील पालिकेच्या औद्योगिक वसाहतीतील मुदत संपलेल्या भूखंडांबाबत येथील पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. न्यायालयीन निकालानुसार पहिल्या टप्प्यात २९ भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली (Karanje industrial estate redevelopment news) असून, त्यानंतर औद्योगिक वसाहतीतील सर्व ५८ भूखंडांचा फेरलिलाव करण्याचा पालिकेचा मानस असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..शहर व परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी पालिकेने करंजे येथे स्वतःच्या मालकीच्या जागेत औद्योगिक वसाहत उभारली होती. या ठिकाणी ५८ भूखंड तयार करून ते विविध व्यावसायिकांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आले होते. प्रारंभी अनेक उद्योग सुरू झाले. मात्र, कालांतराने काही भूखंडधारकांनी नियमबाह्य पद्धतीने पोटभाडेकरू ठेवले. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होण्याबरोबरच अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय गुंतागुंती निर्माण झाल्या..भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर पालिकेने भूखंड परत ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, संबंधित धारकांनी दिवाणी व महसुली न्यायालयांत दावे दाखल केल्याने हा विषय दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. आता यापैकी २९ भूखंडांबाबत न्यायालयीन निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्याने प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे..Kolhapur MIDC Updates : टाकळीत 'एमआयडीसी'साठी 47.63 हेक्टर गायरान देणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य, काय आहे सरकारचा प्लॅन?.पालिकेला २२ भूखंडांची निकालपत्रे प्राप्त झाली आहेत. उर्वरित सात भूखंडांची आदेशपत्रे मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या २९ भूखंडांचा ताबा घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित भूखंडांबाबतही पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे..भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची फेरमोजणी, हद्दनिश्चिती आणि अतिक्रमणांची तपासणी केली जाणार आहे. यानंतर नव्याने भाडेनिश्चिती करून सर्व भूखंडांचा ऑनलाइन लिलाव काढण्यात येईल. या प्रक्रियेमुळे नवउद्योजकांना संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच पालिकेच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांचा फेरलिलाव पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. अनेक वर्षे भूखंड ताब्यात ठेवून प्रत्यक्ष उद्योग न करता पोटभाडेकरूंकडून आर्थिक लाभ घेणाऱ्यांना बाजूला ठेवून नव्या उद्योजकांना प्राधान्य देण्याची अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?....अन्यथा मूळ उद्देशाला धक्काकरंजे औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांचा प्रश्न केवळ मालमत्ता ताब्यापुरता मर्यादित नसून, शहरातील औद्योगिक विकासाशी निगडित आहे. भूखंडांचा फेरलिलाव पारदर्शक पद्धतीने झाला आणि नवउद्योजकांना संधी मिळाली, तर स्थानिक रोजगारनिर्मिती व औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. दुसरीकडे, राजकीय हस्तक्षेप किंवा जुन्याच हितसंबंधींना लाभ मिळाल्यास वसाहतीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे..अशी होणार पुढील प्रक्रिया?जागांची प्रत्यक्ष पाहणीभूखंडांची मोजणी व हद्दनिश्चितीअतिक्रमणांची नोंद व छाननीअतिक्रमण हटविण्याचा आराखडाभूखंडांचा प्रत्यक्ष ताबाभाडेनिश्चितीसाठी पाच सदस्यीय समितीऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया राबविणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.