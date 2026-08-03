Karad News : मतदारयादी सखोल पुनरिक्षणात कऱ्हाड दक्षिणची बाजी; पुणे विभागात प्रथम

कऱ्हाड : भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अभियानांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाने मतदार यादीचे १०० टक्के कामकाज पूर्ण करून पुणे विभागातील पहिला तर महाराष्ट्रातील सातवा मतदारसंघ होण्याचा मान पटकावला आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी तसेच विविध शासकीय विभागांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे ही कामगिरी शक्य झाल्याची माहिती मतदान नोंदणी अधिकारी तथा कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी दिली. .निवडणुक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी ३० जून ते ८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी घरोघरी भेटी देत मतदारांची माहिती पडताळून पाहिली. कऱ्हाड दक्षिण मतदारसंघात एकूण ३४२ मतदान केंद्रे असून एकूण ३ लाख ३ हजार २०२ मतदारांची नोंद आहे. त्यामध्ये १ लाख ५० हजार २६ महिला, १ लाख ५३ हजार १४२ पुरुष आणि ३४ इतर मतदारांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त तथा मतदार यादी निरीक्षक शीतल तेली-उगले यांच्या आदेशानुसार आणि जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदार नोंदणी अधिकारी तथा प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली हे काम पूर्ण करण्यात आले. या यशात सातऱ्यातील तहसीलदार रोहिणी शिंदे, कऱ्हाडचे मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, मलकापुरचे मुख्याधिकारी कपिल जगताप, सहाय्यक गटविकास अधिकारी शैलेश पाटील, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश विभुते, निवासी नायब तहसिलदार बाबूराव राठोड, महसुल नायब तहसिलदार महेश उबारे, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्यासह विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले. या अभियानासाठी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, मंडल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, शिक्षक, केंद्रप्रमुख, महसूल कर्मचारी, पोलीस पाटील, आशा व अंगणवाडी सेविका, विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचारी, संकलन पथक आणि आयटी टीम यांनी समन्वयाने काम केले..आता फेरपडताळणी, त्रुटीवर भरतीन ते आठ ऑगस्ट या कालावधीत अनकलेक्टेबल फॉर्मची फेरपडताळणी, मॅपिंग न झालेल्या मतदारांची माहिती अद्ययावत करणे, त्रुटी दूर करणे तसेच डिजिटाइज झालेल्या नोंदींची पुढील टप्यावरील तपासणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर मतदार यादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यास मदत होणार असल्याचे मतदान नोंदणी अधिकारी श्री. म्हेत्रे यांनी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.