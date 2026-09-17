सातारा

Koyna Reservoir Sambhar : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांनी अनुभवला दुर्मिळ क्षण! कोयना जलाशयात सांबर पिलासह पोहताना कॅमेऱ्यात कैद, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Sambhar Deer Spotted Swimming in Koyna Reservoir : कोयना जलाशयात वासोटा किल्ल्याजवळ सांबर पिलासह पोहताना दिसले. बोटिंग करणाऱ्या पर्यटकांनी हे मनमोहक दृश्य कॅमेऱ्यात टिपले.
Sambhar and Fawn Captured on Camera

Sambhar and Fawn Captured on Camera

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कास : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनलगत कोयना जलाशयात सांबर पिलासह पोहताना आढळून आली. वासोटा किल्ल्याच्या नजीक बोटिंगदरम्यान पर्यटकांना सांबरांचे हे दृश्य पाहायला मिळाले. पर्यटकांनी या घटनेचे चित्रीकरण कॅमेऱ्यात कैद केले (Wildlife Sighting Near Vasota Fort) आहे.

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