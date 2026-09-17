Koyna Reservoir Sambhar : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांनी अनुभवला दुर्मिळ क्षण! कोयना जलाशयात सांबर पिलासह पोहताना कॅमेऱ्यात कैद, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

कास : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनलगत कोयना जलाशयात सांबर पिलासह पोहताना आढळून आली. वासोटा किल्ल्याच्या नजीक बोटिंगदरम्यान पर्यटकांना सांबरांचे हे दृश्य पाहायला मिळाले. पर्यटकांनी या घटनेचे चित्रीकरण कॅमेऱ्यात कैद केले (Wildlife Sighting Near Vasota Fort) आहे..दरम्यान, पर्यटन आणि वन्यजीव संरक्षण यामध्ये योग्य समन्वय राखण्याचे आव्हान सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासमोर आहे. सध्या वन्यजीवांचा विणीचा हंगाम सुरू असल्याने त्यांच्या हालचालींत वाढ झाली असण्याची शक्यता वन्यजीव अभ्यासकांतून व्यक्त केली जात आहे..अथांग जलाशयाच्या काठावर वन्यजीवांसाठी चराऊ कुरणे व मुबलक पाणी उपलब्ध झाले आहे. वासोटा परिसरात बोटिंग करणाऱ्या पर्यटकांच्या नजरेस सांबरांच्या पोहण्याचे हे दृश्य पडले. जलाशयात मादी जातीचे सांबर पिलासोबत पोहत होती..Pune-Bengaluru Highway Update : कराड उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण, पण पुलाखालील 'अतिक्रमणांचे ग्रहण' सुटणार कधी? महामार्ग विभागासमोर मोठे आव्हान.पर्यटकांनी कॅमेऱ्यात कैद केलेली क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. धरण परिसरात पर्यटनाचा आनंद द्विगुणित होत असला, तरी जलविहारादरम्यान वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाला कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही आणि या मुक्या जिवांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.