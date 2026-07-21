Kas Lake Overflow : सांडव्यावरून पाणी ओव्हरफ्लो अन् पायऱ्यांवर पर्यटकांची हुल्लडबाजी! कास तलावावर रिल्स-सेल्फीचा नाद पडणार महाग? 'या' चुका टाळण्याचे आवाहन

कास (सातारा) : कास तलाव परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत असून, तलाव ओव्हरफ्लो होऊन पाणी सांडव्यावरून वाहत आहे. या सांडव्याच्या पायऱ्यांवर पाण्यात उतरून पर्यटक आपला जीव धोक्यात घालत असून, अपघाताची शक्यता वर्तवली जात (Kas Lake spillway overflow after heavy rain) आहे. .कास तलाव परिसरात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची वर्दळ असते. अनेक कुटुंबे, युवक- युवती, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुले तलाव परिसरात फिरण्यासाठी येत असतात. पाण्याची वाढलेली पातळी, तलावालगतचे घसरडे दगड, चिखलयुक्त रस्ते आणि काही ठिकाणी असलेले खोल पाणी यामुळे पर्यटकांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो..अशा परिस्थितीत सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क असणे अपेक्षित असताना या ठिकाणी सुरक्षारक्षकच नसल्याने पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवितालाही धोका पोहोचू शकतो, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पावसाळ्यात कास तलाव परिसरात दररोज शेकडो पर्यटक भेट देतात. शनिवार, रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्यांच्या दिवशी ही संख्या हजारोंच्या घरात पोहोचते. एवढ्या मोठ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षित सुरक्षारक्षक, बचाव पथक, प्राथमिक उपचार केंद्र आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे..Sindhudurg Fort Breach : किल्ले सिंधुदुर्गच्या तटबंदीला पडले मोठे भगदाड! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून तातडीने पाहणी, पूर्व बुरुजही धोक्यात.मात्र, प्रत्यक्षात सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव जाणवत असल्याने पर्यटकांमध्ये आणि स्थानिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पर्यटकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पालिकेसह वन विभाग, पोलिस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि पर्यटन विभागाने संयुक्तपणे विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे..Ratnagiri To Mumbai Seaplane Project : रत्नागिरी ते मुंबई प्रवास आता थेट हवेतून आणि पाण्यावरून! पालकमंत्री उदय सामंत यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट; पाहा काय आहे प्लॅन.सेल्फी, रिल्सचा नादविशेष म्हणजे, अनेक पर्यटक धोकादायक भागात जाऊन फोटोशूट, सेल्फी आणि सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ बनवताना दिसून येतात. काहीजण सुरक्षिततेच्या मर्यादा ओलांडून थेट पाण्याच्या काठावर जात असल्याचेही पाहायला मिळते. अशा वेळी त्यांना योग्य सूचना देण्यासाठी किंवा धोकादायक भागातून परत पाठवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी व्यवस्था नसल्याने संभाव्य दुर्घटनेचा धोका अधिक वाढत आहे..हे होणे अपेक्षिततलाव परिसरात पुरेसे चेतावणी फलक लावणे.आवश्यक त्या सर्व बाजूंनी सुरक्षेची कुंपणे उभारणे.तलाव परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे.धोकादायक भागांमध्ये प्रतिबंधक बॅरिकेड्स उभारणे.ध्वनिक्षेपकाद्वारे सूचना देणे.आपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक देणेबचाव साहित्य उपलब्ध ठेवणे आवश्यक.लोणावळ्याच्या भुशी डॅमप्रमाणे दिसणाऱ्या कास तलावाच्या पायऱ्यांवरील पाण्यात शेकडो पर्यटक उतरत आहेत. या ठिकाणी सातारा पालिकेने सुरक्षा रक्षक नेमून नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.-तानाजी किर्दत, ग्रामस्थ कास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.