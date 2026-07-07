Kas Lake Overflow Video : सातारकरांची पाण्याची चिंता मिटली! मुसळधार पावसाने 'कास तलाव' ओव्हरफ्लो; पाहा सांडव्यावरील थरारक दृश्य

कास : सातारा शहराला पाणीपुरवठा करणारा कास तलाव अखेर आज (ता.७) सकाळी पूर्ण क्षमतेने भरला असून सांडव्यावरून पाणी ओव्हरप्लो झाले आहे. यावर्षी लांबलेला पाऊस आणि प्रचंड कडक उन्हाळा यामुळे कास तलावातील पाणी पातळी कमालीची घटली होती. पाणीटंचाईचे सावट गडद होत असतानाच जुलै महिन्यातील मुसळधार पावसाने चारच दिवसांत कास तलावाला ओव्हरप्लो केले (Kas Lake water storage capacity) आहे. .कास धरणाची (Kas Dam full after heavy rainfall) उंची वाढविल्याने २०२३ पासून मृत पाणीसाठा पावणेअठरा फूट व ६१.०४८ फूट पाणीसाठा असा एकूण ७८.७२० फूट पाणीसाठा दरवर्षी धरणात होतो. जुन्या धरणात ११२२.४० मीटर तलांकापर्यंत पाणी अडवले जात होते. २०२२ मध्ये धरण पूर्ण झाल्यावर ११३०.५० मीटर तलांकापर्यंत पाणीसाठा झाला, तर दोनवर्षांपासून ११३४ मीटर तलांकापर्यंत पाणीसाठा होऊन जुन्या धरणाच्या पाणीसाठ्याच्या पाचपट पाणीसाठा झाला..Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?.पूर्वीच्या पाणीसाठवणीपेक्षा २०२२ मध्ये साडेसव्वीस फुटाने अधिक पाणीसाठा वाढून ३७५ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा धरणाची उंची वाढविल्यानंतर कास धरणात झाला. सांडव्याची अधिक उंची वाढविण्याचे काम २०२३ जानेवारीत पूर्ण झाले. मागील दोन वर्षांपासून ११३४ मीटर तलांकापर्यंत पाणी साठवण झाल्याने साडेअकरा फूट अधिक पाणीसाठा वाढून (५०० दशलक्षघनफूट) अर्धा टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी 'कोयना' 33 टक्क्यांहून अधिक भरली! साताऱ्यातील इतर धरणांमध्ये किती पाणी? वाचा एका क्लिकवर....सातारकरांची पाण्याची चिंता मिटली!कास तलाव ओव्हरप्लो झाल्याने सातारकरांची पाण्याची चिंता मिटली असून कास तलावाच्या सांडव्यावरून वाहणारे पाणी पुढे भांबवली वजराई धबधब्यामधून पडत असल्याने वजराई धबधबा पूर्ण क्षमतेने कोसळणार आहे. त्यामुळे धबधब्याचा नजारा अजून छान दिसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.