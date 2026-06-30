सातारा

Kas Plateau Flower Season : पर्यटकांसाठी मोठी अपडेट! कास पठारावर फुलांचा हंगाम कधीपासून सुरू होणार? यंदा काय असणार खास? वनविभागाची पूर्वतयारी सुरू

Kas Plateau Begins Preparations for Flower Season 2026 : जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावर आगामी फुलांच्या हंगामासाठी विकासकामांना वेग आला असून वन विभागाने सुविधांची पाहणी केली.
UNESCO Kas Plateau flower blooming season

UNESCO Kas Plateau flower blooming season

esakal

सूर्यकांत पवार
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कास (सातारा) : पावसाची चाहूल लागली की जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावर हिरवाईची चादर ओढून विविधरंगी फुलांची चाहूल लागते. फुलांच्या आगमनाबरोबरच कास पठाराचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या कास समितीची हंगामाच्या तयारीसाठी गडबड सुरू (Best time to visit Kas Plateau Maharashtra) होते. आगामी पुष्प हंगामाच्या तयारीसाठी सातारा उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी नुकताच कासचा दौरा करून हंगामासाठी सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची पाहणी केली.

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