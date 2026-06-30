Kas Plateau Flower Season : पर्यटकांसाठी मोठी अपडेट! कास पठारावर फुलांचा हंगाम कधीपासून सुरू होणार? यंदा काय असणार खास? वनविभागाची पूर्वतयारी सुरू

कास (सातारा) : पावसाची चाहूल लागली की जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावर हिरवाईची चादर ओढून विविधरंगी फुलांची चाहूल लागते. फुलांच्या आगमनाबरोबरच कास पठाराचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या कास समितीची हंगामाच्या तयारीसाठी गडबड सुरू (Best time to visit Kas Plateau Maharashtra) होते. आगामी पुष्प हंगामाच्या तयारीसाठी सातारा उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी नुकताच कासचा दौरा करून हंगामासाठी सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची पाहणी केली..यावेळी त्यांच्या समवेत एसीएफ प्रदीप रौंदळ, मेढा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष पाटील, सातारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप जोपळे, बामनोली वनपाल उज्वला थोरात, वनरक्षक समाधान वाघमोडे वनरक्षक प्रकाश शिंदे, समितीचे सदस्य प्रदीप कदम, दत्तात्रय किर्दत आदी उपस्थित होते. यावेळी उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी, पर्यटकांसाठी समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांची पाहणी केली, तसेच समितीने कास परिसरात केलेल्या कामांचा आढावा घेतला..Bhambavli Vajrai Waterfall : भारतातील सर्वात उंच धबधबा पर्यटकांसाठी सज्ज! वजराई धबधब्याचे 'अक्राळविक्राळ' रूप पाहण्यासाठी देश-विदेशातून उत्सुकता, हंगामाची तयारी सुरू .पर्यटकांच्या स्वागतासाठी उभारलेली कास पठार स्वागत कमान, पर्यटकांसाठी उभारण्यात आलेल्या नवीन वॉशरूमची पाहणी, बघदरतळे ते मंडपगड नवीन पायवाटांची पाहणी, कुमुदिनी येथील वॉच टावर, कासानी पार्किंग आणि कास तलावाजवळील पार्किंगची पाहणी केली. पर्यटकांसाठी जास्तीत-जास्त सुविधा कशा देता येतील, आगामी पुष्प हंगाम यशस्वी करण्यासाठी काय करता येईल याबाबत समितीला मार्गदर्शन केले..Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी.ऑगस्टमध्ये फुलांचे गालिचे बहरण्यास सुरूवातसंपूर्ण जून महिन्यात काही मोजकेच दिवस पाऊस झाला असून कास पठारावर हिरवेगार गवत उगवायला सुरूवात झाली आहे. लवकरच सातारची शान असलेले सातारेन्सीस या फुलाचे आगमन कासवर होईल. जुलै महिन्यातील मुसळधार पावसानंतर ऑगस्टमध्ये येथे विविधरंगी फुलांचे गालिचे बहरण्यास सुरूवात होईल. सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक फुले पठारावर येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.