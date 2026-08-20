Kas Plateau Flower Season 2026 : कास पठारावरील फुलांचा हंगाम 'या' तारखेपासून होणार सुरू; ऑनलाईन बुकिंग कधी? हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना बसणार चाप

-अर्चना पवारकास : सातारा जिल्ह्याचे भूषण आणि जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पठारावरील फुलांचा हंगाम यंदा १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार (Kas Plateau flower season 2026) आहे. फुलांचा बहर पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने यंदा वाहतूक, पार्किंग, पर्यटकांची संख्या, सुरक्षा आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी याबाबत काटेकोर नियोजन केले आहे. हुल्लडबाजी करणाऱ्या पर्यटकांवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे..कास फुलांचा हंगाम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन बैठक झाली. या बैठकीला पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सातारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप जोपळे, मेढा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा नियोजन समितीचे विशाल जानुगडे, जिल्हा विशेष शाखेचे पोलीस निरीक्षक देशमुख, पोलीस निरीक्षक निलेश तांबे, सहायक पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. कास पठार कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष संतोष आटाळे, उपाध्यक्ष विजय वेंदे आणि पदाधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते..पर्यटक संख्येवर मर्यादायंदाच्या हंगामात कास पठारावर दररोज येणाऱ्या पर्यटकांची ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवून पर्यटकांना फुलांचा बहर निवांतपणे पाहता येईल. याबाबत सूचना फलक तसेच संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पर्यटकांच्या मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांकाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय.एकेरी वाहतुकीचा पर्याय; नो पार्किंग झोनवाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी घाटाई मार्गे कास पठाराकडे जाणे आणि कास पठार मार्गे माघारी येणे, अशी एकेरी वाहतूक व्यवस्था कडक निर्बंधांसह राबविण्यात येणार आहे. कास पठारावरील राजमार्ग परिसरात नो पार्किंग झोन घोषित केला जाणार आहे..नो पार्किंग झोनमध्ये वाहने उभी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी परिवहन विभागाची क्रेन आणि संबंधित पोलीस कर्मचारी तैनात असतील. तसेच वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी गस्ती पथकांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था करण्यात येणार असून पार्किंगमध्ये वाहने कोणत्या पद्धतीने उभी करावीत, याचा नकाशा तयार करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.घाटाई-कास मार्ग खड्डेमुक्त करणारफुलांचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी घाटाई मार्ग आणि कास पठार मार्गावरील खड्डे बुजवून आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वनविभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी हिरकणी कक्षपर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देताना महिला आणि मुलींच्या संरक्षणासाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. हुल्लडबाजी करणाऱ्या तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पर्यटकांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जाणार आहे..स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठकास पठार परिसरातील स्थानिक उत्पादने, वस्तू आणि खाद्यपदार्थांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी पठारावर स्थानिक उत्पादनांचे स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कास पठार परिसरात आढळणाऱ्या वस्तू आणि स्थानिक पदार्थांना ‘कास पठार’ या स्थानिक नावाने ब्रँड विकसित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे..स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छतापर्यटकांच्या सुविधेसाठी नव्याने बांधण्यात आलेली स्वच्छतागृहे नियमित स्वच्छ ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कोणत्या ठिकाणी किती अंतरावर स्वच्छतागृह उपलब्ध आहे, याची माहिती दर्शविणारे फलक ठिकठिकाणी लावण्यात येणार आहेत..स्थानिक कर्मचारी आणि पर्यटकांमध्ये योग्य संवाद व आदरातिथ्य राहावे, याबाबतही सूचना देण्यात आल्या. आवश्यकता भासल्यास टूर ऑपरेटर संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. तसेच कास पठारासोबतच परिसरातील इतर पर्यटनस्थळांची माहिती ऑनलाइन संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांना काससह आजूबाजूच्या पर्यटनस्थळांचाही आनंद घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.