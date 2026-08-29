सातारा

Kas Plateau Flower Season : कुमुदिनी तलाव ते वॉच टॉवर... कास पठारावर फुलांचा बहर सुरू; 'या' दिवशी ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य, पर्यटकांसाठी काय आहेत नवीन सोयी-सुविधा?

Kas Plateau online booking September 2026 : कास पुष्प पठाराचा हंगाम १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. शनिवार, रविवार व सरकारी सुटीच्या दिवशी ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य असून, प्रवेश शुल्क २०० रुपये असेल.
Kas Plateau flower season opening date

Kas Plateau flower season opening date

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कास : पुष्प पठार कासचा हंगाम एक सप्टेंबरपासून सुरू होत असून, त्‍यासाठी www.kas.ind.in या वेबसाइटवर जाऊन बुकिंग करता येणार आहे. शनिवार, रविवार व इतर सरकारी सुटी दिवशी फक्त ऑनलाइन बुकिंग करून येणाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार (Kas Plateau entry fee 2026) असून, थेट येणाऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही.

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