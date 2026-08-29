Kas Plateau Flower Season : कुमुदिनी तलाव ते वॉच टॉवर... कास पठारावर फुलांचा बहर सुरू; 'या' दिवशी ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य, पर्यटकांसाठी काय आहेत नवीन सोयी-सुविधा?

कास : पुष्प पठार कासचा हंगाम एक सप्टेंबरपासून सुरू होत असून, त्यासाठी www.kas.ind.in या वेबसाइटवर जाऊन बुकिंग करता येणार आहे. शनिवार, रविवार व इतर सरकारी सुटी दिवशी फक्त ऑनलाइन बुकिंग करून येणाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार (Kas Plateau entry fee 2026) असून, थेट येणाऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. .कास पठारावर सद्यःस्थितीत चवर या फुलांचा बहर दिसत असून, प्रतिव्यक्ती दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचबरोबर इतरही फुले तुरळक स्वरूपात दिसत आहेत..दोनशे रुपये शुल्कामध्ये पार्किंगपासून कास पठारापर्यंत मोफत बससेवा, प्रतिग्रुप एक माहिती पत्रिका मोफत, कास पठारावरील एकीव वॉच टॉवर या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या दुर्बिणीमधून कण्हेर जलाशय व परिसराचे दर्शन मोफत पाहता येणार आहे..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.कुमुदिनी तलाव वॉच टॉवर येथून दुर्बिणीमधून कास तलाव परिसर दर्शन घेता येणार आहे, तसेच राजमार्ग ते कुमुदिनी तलाव इलेक्ट्रिक बस करता प्रतिव्यक्ती ये-जा करण्यासाठी शंभर रुपये शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे..शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शनिवार, रविवार व इतर सुटीचे दिवस वगळता ४० रुपये प्रतिविद्यार्थी शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, संबंधित प्राचार्यांचे पत्र आवश्यक आहे. गाइड शुल्क दोनशे रुपये असून, किमान दहा लोकांच्या ग्रुपकरिता एका तासासाठी हे शुल्क आकारले जाणार आहे. एका दिवसासाठी ऑनलाइन फक्त तीन हजार लोकांची मर्यादा असून, माहिती पत्रिकेवरील सूचनांचे पर्यटकांनी पालन करावे, असे आवाहन सातारा वनविभाग व कास पठार सहा गाव संवर्धन समितीकडून करण्यात आले आहे..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.मंडपघळ ठरणार आकर्षणाचा केंद्रबिंदुकास पठार परिसरातील मंडपघळ हे पर्यटकांसाठी आणखी एक आकर्षण ठरणार आहे. निसर्ग, दऱ्याखोऱ्यांचे विहंगम दृश्य आणि परिसरातील जैवविविधता यामुळे मंडपघळकडे पर्यटकांचे लक्ष वेधले जाणार आहे. पर्यटनाचा विस्तार केवळ पठारापुरता मर्यादित न ठेवता परिसरातील अन्य नैसर्गिक स्थळापर्यंत पोच करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे, अशी माहिती कास संवर्धन समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप कदम यांनी दिली..प्रतिव्यक्ती शुल्क पुढीलप्रमाणे...बारा वर्षापुढे : २०० रुपयेशालेय सहल : ४० रुपयेदहा लोकांसाठी गाइड फी : २०० रुपये प्रतितासइलेक्ट्रिक वाहन सफर : १०० रुपये. (कुमुदिनी तलावापर्यंत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.