Kas Plateau Flower Season : कास तलाव ते वजराई धबधबा! वीकेंडला साताऱ्यात पर्यटकांची पसंती; 'चवर' फुलांनी बहरलं पुष्प पठार, हंगाम कधी होणार सुरु?

कास (जि. सातारा) : जुलै महिन्यातील दमदार पावसाने पुष्प पठार कासवर पांढऱ्याशुभ्र चवर फुलांचे आगमन झाले असून, लवकरच येथील फुलोत्सवाला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले (Kas Plateau Satara flower season) आहे. फुलांची रंगीबेरंगी दुनिया लवकरच कास पठारावर अवतरणार आहे. .कास पुष्प पठार पर्यटकांचे आकर्षणाचे ठिकाण आहे. गेली काही दिवस या परिसरात पडणाऱ्या पावसामुळे कास पुष्प पठारावरील वातावरण अल्हाददायक बनले आहे. पठारावर सध्या चवर फुलांचा भर दिसत आहे. इतरही रंगीबेरंगी फुले उमलायला पठारावर सुरुवात झाली आहे. पठार परिसरात पावसाने उघडीप दिल्याने रिमझिम पावसात, धुके, थंडगार वारा अशा वातावरणामध्ये पर्यटकांची पावले कासकडे वळत आहेत..कास पठार परिसरातील एकीव, वजराई धबधबा, कास तलावाचा पायऱ्यांवरील पाण्याचा नजारा आदी ठिकाणी पर्यटक गर्दी करत आहेत. पठारावर चवर फुलांनी आपला बहर सुरू केला असून, छोटी-मोठी फुले उमलायला सुरुवात झाल्याने या ठिकाणी व्यवस्थापन करणाऱ्या समित्यांमधील सदस्यांनी, तसेच वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आगामी हंगामाबबत तयारी सुरू केली आहे..Sagreshwar Wildlife Sanctuary : 'सह्याद्री'च्या कुशीत खुललं पर्यटन! कडेगावातील सागरेश्वर, चौरंगीनाथ पर्यटकांना खुणवतोय; पावसाळ्यात घ्या मिनी महाबळेश्वरचा अनुभव.पर्यटकांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा या ठिकाणी कशा उपलब्ध करता येतील, यासाठी वनविभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह समितीतील सदस्य व कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. त्याप्रमाणे कास पुष्प पठारावर आता हंगामाच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. संपूर्ण पठारावर जाळी मारण्याचे काम महिन्याभरापूर्वीच करण्यात आले असून, आता पठारावर येणाऱ्या पर्यटकांची वाहने व पर्यटकांना सूचना करण्यासाठी शनिवार, रविवार व सुटीच्या दिवशी या कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणातील पाणीसाठा चार दिवसांपासून 92 टीएमसीवर स्थिर; महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरमध्ये किती पाऊस?.कासच्या हंगामाची पूर्वतयारी सुरू असून, आगामी काळात पावसाची उघडीप व वातावरण यानुसार फुले फुलण्याचे प्रमाण कमी जास्त होत असते. फुलांचे योग्य प्रमाण झाल्यावरच हंगाम कधी सुरू करायचा याची तारीख निश्चित केली जाईल.-संदीप जोपळे, वनक्षेत्रपाल, सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.