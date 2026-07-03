UNESCO Kas Plateau : कास पठारावर अवतरला जागतिक स्तरावर दुर्मीळ असलेला 'सातारी तुरा'; समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवर उगवणारी 'ही' वनस्पती नेमकी आहे तरी काय?

कास : जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावर दुर्मीळ व साताऱ्याचे नाव फुलांमधून जागतिक पटलावर कोरणाऱ्या ‘सातारी तुरा’चे आगमन झाले (Kas Plateau biodiversity during monsoon) आहे. यामुळे पठारावर जैवविविधतेची चाहूल लागली आहे..सातारेन्सिस किंवा वायतुरा अशाही नावाने ओळखली जाणारी ही अत्यंत दुर्मीळ प्रजाती असून, प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटात, विशेषतः सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत आढळणारी ही वनस्पती आहे. या वनस्पतीचे शास्त्रीय नाव अपोनोगेटॉन सातारेन्सिस असून, ही वनस्पती अपोनोगेटॉन्सिस या जलीय वनस्पतींच्या कुळातील आहे..जागतिक स्तरावर या वनस्पतीला ‘सातारा लेस प्लांट’ किंवा ‘सातारा पाँडवीड’ म्हणून ओळखले जाते. या वनस्पतीला दोन ते तीन पानांच्या बेचक्यातून एक लांब दांडा वर येतो. या दांड्याच्या टोकावर इंग्रजी वाय अक्षरासारखा दोन भागांत विभागलेला फुलांचा तुरा येतो. या विशिष्ट रचनेमुळे प्रसिद्ध वनस्पती अभ्यासक श्रीकांत इंगळहळीकर यांनी याला ''वाय-तुरा'' (वायतुरा) असे नाव दिले..Gagangad Fort : स्वामी गगनगिरी महाराजांची तपोभूमी अन् शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला 'गगनगड' ठरला राज्य संरक्षित स्मारक; शासनाचा मोठा निर्णय.हा एक प्रकारचा लहान पाणवनस्पती कंद असून, याची उंची साधारणपणे १० ते २५ सें.मी. एवढी असते. मुळाशी छोटा कंद असणे हे याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. या वनस्पतीला अत्यंत आकर्षक अशी जांभळट - गुलाबी किंवा गुलाबी-किरमिजी रंगाची फुले येतात. फुलांचा देठ वर येऊन तो ''वाय'' आकारात दुभंगतो..साताऱ्यातील जागतिक वारसा स्थळ कास पठारावर आणि कास तलावाच्या परिसरात ही वनस्पती मुबलक प्रमाणात पाहायला मिळते. ही वनस्पती समुद्रसपाटीपासून एक हजार मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीवरील खडकाळ सड्यांवर उगवते. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर खडकांवर तयार होणाऱ्या तात्पुरत्या पाण्याच्या डबक्यांमध्ये या वनस्पतीची वाढ होते. जून ते ऑगस्ट या महिन्यांच्या दरम्यान ही वनस्पती बहरते. मर्यादित अधिवासामुळे जागतिक स्तरावर ही वनस्पती दुर्मीळ (धोक्यात आलेली) श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आली आहे..Kas Plateau Flower Season : पर्यटकांसाठी मोठी अपडेट! कास पठारावर फुलांचा हंगाम कधीपासून सुरू होणार? यंदा काय असणार खास? वनविभागाची पूर्वतयारी सुरू.कास व परिसरातील वनस्पती, फुलांची माहिती व अभ्यास करणारे वनरक्षक किंवा वनविभागातील कर्मचारी तयार व्हावेत. प्रत्येक वनरक्षकाला प्राणी, पक्षी, जंगलातील पायवाटा, पानवठे, स्थानिक व्यक्तींचा सलोखा व ग्रामीण जीवनाची माहिती असावी. यातून जैवविविधता संवर्धनास मदत होईल.-श्रीरंग शिंदे, माजी वनपाल कास पठार.सातारी वायतुराचे वैशिष्ट्यवायतुरा या वनस्पतीबाबत अनेक लोक वेगळी भूमिका मांडतात. ही वनस्पती सड्यावरील पाणी वाहते त्या ठिकाणी उगवते. त्याच्या कंदातून वाहणारा द्रव घेण्यासाठी कीटक व इतर जीव आकर्षित होतात. जिल्ह्यातील २० पठारांवर ही वनस्पती येते म्हणून त्याला सातारी वायतुरा संबोधले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.