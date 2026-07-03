सातारा

UNESCO Kas Plateau : कास पठारावर अवतरला जागतिक स्तरावर दुर्मीळ असलेला 'सातारी तुरा'; समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटर उंचीवर उगवणारी 'ही' वनस्पती नेमकी आहे तरी काय?

Rare Satara Lace Plant Blooms at Kas Plateau : जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावर दुर्मीळ 'सातारी तुरा' फुलण्यास सुरुवात झाली असून, यामुळे पावसाळी जैवविविधतेचा हंगाम सुरू झाल्याची आनंददायी चाहूल लागली आहे.
Rare Satara Lace Plant at Kas Plateau

Rare Satara Lace Plant at Kas Plateau

esakal

सूर्यकांत पवार
Updated on

कास : जागतिक वारसास्‍थळ असलेल्या कास पठारावर दुर्मीळ व साताऱ्याचे नाव फुलांमधून जागतिक पटलावर कोरणाऱ्या ‘सातारी तुरा’चे आगमन झाले (Kas Plateau biodiversity during monsoon) आहे. यामुळे पठारावर जैवविविधतेची चाहूल लागली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Tourist
Kaas Lake
Kaas Plateau
mahabaleshwar tourism
Flower festival
kaas pathar