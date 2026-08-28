Kas Plateau Online Booking 2026 : कास पठार 'या' तारखेपासून पर्यटकांसाठी खुले! वीकेंडला ऑनलाईन बुकिंग नसेल तर थेट प्रवेश बंद; पाहा संपूर्ण नियमावली

-अर्चना पवारकास (जि. सातारा) : साताऱ्यातील पुष्प पठार 'कास'चा हंगाम 1 सप्टेंबरपासून सुरू होत असून आगाऊ बुकिंगसाठी कासची बुकिंग वेबसाईट सुरू करण्यात आली आहे. आगाऊ बुकिंग करता www.kas.ind.in या वेबसाईटवर जाऊन बुकिंग करता येणार (Kas Plateau online booking 2026) आहे. शनिवार, रविवार व इतर सरकारी सुट्टी दिवशी फक्त ऑनलाईन बुकिंग करून येणाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार असून थेट येणाऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही..कास पठारावर सद्यस्थितीत 'चवर' या फुलांचा भर दिसत असून प्रतिव्यक्ती दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचबरोबर इतरही फुले तुरळक स्वरूपात दिसत आहेत. दोनशे रूपये शुल्कामध्ये पार्किंगपासून कास पठारापर्यंत मोफत बस सेवा, प्रति ग्रुप एक माहिती पत्रिका मोफत, कास पठारावरील एकीव वॉच टॉवर या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या दुर्बीणमधून कण्हेर जलाशय व परिसराचे दर्शन मोफत पाहता येणार आहे..कुमुदिनी तलाव वॉच टॉवर येथून दुर्बीणमधून कास तलाव परिसर दर्शन मोफत पाहता येणार आहे. तसेच राजमार्ग ते कुमुदिनी तलाव इलेक्ट्रिक बस करता प्रति व्यक्ती ये-जा करण्यासाठी शंभर रुपये शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे..शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शनिवार, रविवार व इतर सुट्टीचे दिवस वगळता ४० रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, संबंधित प्राचाऱ्यांचे पत्र आवश्यक आहे. गाईड शुल्क दोनशे रुपये असून किमान दहा लोकांच्या ग्रुप करिता एका तासासाठी हे शुल्क आकारले जाणार आहे..Ganpatipule Tourism Latest Update : गणपतीपुळे बीच अखेर पर्यटकांसाठी खुला! 2 महिन्यांनंतर बंदी उठवली; पर्यटकांमध्ये आनंदाचं वातावरण.एका दिवसासाठी ऑनलाईन फक्त तीन हजार लोकांची मर्यादा असून माहिती पत्रिकेवरील सूचनांचे पर्यटकांनी पालन करावे, असे आवाहन सातारा वनविभाग व कास पठार सहा गाव संवर्धन समितीकडून करण्यात आले आहे..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स.शुल्क प्रतिव्यक्ती पुढीलप्रमाणे...बारा वर्षाच्या पुढे - २०० रूपयेशालेय सहल - ४० रूपयेदहा लोकांसाठी गाइड फी - २०० रूपये प्रतितासइलेक्ट्रीक वाहन सफर - १०० रूपये. (कुमुदिनी तलावापर्यंत)यावर्षी विशेष सुविधा...एकीव व कास तलाव निरीक्षण मनोरा येथे दोन दुर्बिणीतून परिसर पाहता येणारहिरकणी कक्षपॅगोडाविश्रांती कक्षआकर्षक स्वागत कमानीनैसर्गिक मंडपघळ दगडी कमानस्वच्छतागृह व पिण्याच्या पाण्याची सोय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.