Kelghar Ghat Landslide : चालक अजरुद्दीनच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला जीव! केळघर घाटात जेसीबीवरच मोठी दरड कोसळली; महाबळेश्वर-सातारा मार्ग पूर्णपणे ठप्प

केळघर (जि. सातारा) : केळघर-महाबळेश्वर घाटात दरड हटविण्याचे काम सुरू असताना सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी सुमारे सातच्या सुमारास मोठी दुर्घटना टळली. काळ्या कड्याजवळ अचानक जेसीबीवर दरड कोसळल्याने जेसीबी दरीच्या दिशेने घसरला. मात्र, चालक अजरुद्दीन याने प्रसंगावधान राखत वेळीच उडी मारल्याने त्याचा जीव थोडक्यात बचावला. या घटनेमुळे महाबळेश्वर, केळघर, मेढा आणि सातारा मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली (Mahabaleshwar road blocked due to landslide) आहे..गेल्या काही दिवसांपासून सातारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे केळघर घाटात वारंवार लहान-मोठ्या दरडी कोसळत आहेत. या दरडी हटवून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तातडीने यंत्रसामग्री तैनात करण्यात येत आहे..आज सायंकाळी मुकवली माची गावाच्या हद्दीतील काळ्या कड्याजवळील एका वळणावर मोठी दरड कोसळली होती. रस्त्यावर पडलेले दगड हटविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (एमएच-११ यूडी-६३२३) क्रमांकाचा जेसीबी घटनास्थळी पाठवला होता..Almatti Dam Water Level : कोल्हापूर-सांगलीवर पुन्हा महापुराचे सावट? कर्नाटक सरकारने नियम मोडल्याने चिंता वाढली, आलमट्टीत पाणी पातळी 518.88 मीटरवर...दरड हटविण्याचे काम सुरू असतानाच अचानक वरून मोठे दगड आणि मातीचा ढिगारा जेसीबीवर कोसळला. या धक्क्यामुळे जेसीबी दरीच्या बाजूला घसरू लागला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चालक अजरुद्दीन याने तातडीने उडी मारत स्वतःचा जीव वाचवला..Warana Dam Water Release VIDEO : सांगलीकरांनो सावधान! वारणा धरणाचे 4 दरवाजे उघडले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा; 3,400 क्युसेकने विसर्ग सुरू.दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात दगड व माती रस्त्यावर आल्याने महाबळेश्वर-केळघर-मेढा-सातारा मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दरड हटविणे आणि अडकलेला जेसीबी सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी महसूल विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुसरा जेसीबी घटनास्थळी रवाना केला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.