Khambatki Ghat Tunnel Route : सातारा-पुणे महामार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा! खंबाटकी घाटात 7 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बोगद्यातून एक लेन वाहतुकीसाठी खुली

खंडाळा : सातारा-पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाट मार्गातील खंडाळा येथील जुना टोलनाका उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्याने आजपासून एक लेन वाहतूक सुरू करण्यात (Satara-Pune Highway Traffic) आली. यापूर्वीही वाहतूक सेवा रस्त्यावर वळविण्यात आली होती. नवीन बोगदा सुरू झाल्यावर सात महिन्यांनंतर ही एक लेन वाहतूक सुरळीत सुरू झाली आहे..सातारा- पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात नवीन दोन बोगदे तयार झाल्यानंतर यातील एका बोगद्यातील उड्डाणपुलाचे काम अद्यापही सुरू आहे. मात्र, दुसऱ्या बोगद्याची वाहतूक या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू झाल्यानंतर पुढे जुना टोल नाका येथील उड्डाणपुलाचे काम अपूर्ण असल्याने ही वाहतूक सेवा रस्त्यावरून वळवण्यात आली होती..IIT Roorkee Report on Almatti Dam : सांगली-कोल्हापूर महापुराला आलमट्टीच जबाबदार! 'रुरकी आयआयटी'च्या अहवालानंतर कोर्टात जाण्याची तयारी, कर्नाटकाच्या मनमानीचा पर्दाफाश?.यावेळी या वाहतुकीवर ताण येत होता. वाहतूक कोंडीचा प्रचंड मनस्ताप वाहनधारकांना सहन करावा लागत होता. मात्र, या रस्त्याचे सेफ्टी ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर पुण्या बाजूकडे जाणारे खंबाटकी घाटीतील बोगद्यातून खंडाळा गावापर्यंतचा पूर्ण रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.