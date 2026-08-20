सातारा

Khambatki Ghat Tunnel Route : सातारा-पुणे महामार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा! खंबाटकी घाटात 7 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बोगद्यातून एक लेन वाहतुकीसाठी खुली

Khandala Flyover Lane Opens for Traffic : खंबाटकी घाटातील खंडाळा जुना टोलनाका उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर एक लेन वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे.
Khandala flyover one lane open

Khandala flyover one lane open

esakal

अशपाक पटेल
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खंडाळा : सातारा-पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाट मार्गातील खंडाळा येथील जुना टोलनाका उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्याने आजपासून एक लेन वाहतूक सुरू करण्यात (Satara-Pune Highway Traffic) आली. यापूर्वीही वाहतूक सेवा रस्त्यावर वळविण्यात आली होती. नवीन बोगदा सुरू झाल्यावर सात महिन्यांनंतर ही एक लेन वाहतूक सुरळीत सुरू झाली आहे.

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