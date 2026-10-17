Khambatki Ghat Traffic Jam : पुणे-सातारा महामार्गावर खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; अडीच ते तीन तास वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, ट्रेलर बंद पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा

खंडाळा (जि. सातारा) : पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात सहाव्या वळणावर मालाने भरलेला ट्रेलर बंद पडल्याने वाहतुकीचा मोठा खोळंबा (Pune-Satara Highway traffic jam today) झाला. या घटनेमुळे घाटमार्गावर अडीच ते तीन तास वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अखेर खंडाळा आणि भुईंज महामार्ग पोलिसांनी प्रयत्न करून ट्रेलर बाजूला केल्यानंतर सायंकाळी उशिरा वाहतूक पूर्ववत झाली..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार-रविवारच्या सुट्टीमुळे पुणे-सातारा महामार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढली होती. अशातच खंबाटकी घाटातील भैरवनाथ मंदिराजवळील सहाव्या वळणावर एनएल १ एसी ९४३१ क्रमांकाचा अवजड ट्रेलर बंद पडला. मालाच्या वजनामुळे ट्रेलरला चढ चढणे शक्य न झाल्याने तो घाटाच्या मध्यभागीच थांबला. त्यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनांची वाहतूक मंदावली आणि काही वेळातच वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..घाटमार्गावर वाहतूक कोंडी वाढू लागल्याने काही वाहनचालकांनी नवीन बोगद्याच्या मार्गाने जाणे पसंत केले. दरम्यान, ट्रेलर बाजूला करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, अवजड ट्रेलर हटविताना घाटमार्गावरील वाहतूक बंद ठेवावी लागली. त्यामुळे कोंडीत आणखी भर पडली..Gokul Multistate Controversy : 'गोकुळ गुजरातच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव'; सतेज पाटलांचा खळबळजनक आरोप, साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या बळावर डाव उधळणार.खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या पारगाव खंडाळा परिसरापर्यंत वाहतूक कोंडी पोहोचली. येथील सर्व्हिस रोडवरही वाहनांच्या रांगा लागल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. विकेंडला वाढलेली वाहनांची संख्या आणि घाटातील अरुंद वळणावर बंद पडलेला अवजड ट्रेलर यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला..Hasan Mushrif On Gokul Election : 'गोकुळ'च्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असणार अध्यक्षपदाची सूत्रे, मंत्री हसन मुश्रीफांनी काय केलं जाहीर?.अखेर खंडाळा आणि भुईंज महामार्ग पोलिसांनी शर्थीचे प्रयत्न करून ट्रेलर बाजूला केला. त्यानंतर घाटमार्गावरील वाहतूक हळूहळू सुरळीत झाली. सायंकाळी उशिरा वाहतूक पूर्ववत झाल्याने वाहनचालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.