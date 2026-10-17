सातारा

Khambatki Ghat Traffic Jam : पुणे-सातारा महामार्गावर खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; अडीच ते तीन तास वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, ट्रेलर बंद पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा

Khambatki Ghat Traffic Jam After Trailer Breakdown : खंबाटकी घाटातील सहाव्या वळणावर अवजड ट्रेलर बंद पडल्याने पुणे-सातारा महामार्गावर अडीच ते तीन तास वाहतूक कोंडी झाली. खंडाळा आणि भुईंज महामार्ग पोलिसांनी ट्रेलर बाजूला करून वाहतूक पूर्ववत केली.
Khambatki Ghat traffic jam latest news

Khambatki Ghat traffic jam latest news

esakal

अशपाक पटेल
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खंडाळा (जि. सातारा) : पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटात सहाव्या वळणावर मालाने भरलेला ट्रेलर बंद पडल्याने वाहतुकीचा मोठा खोळंबा (Pune-Satara Highway traffic jam today) झाला. या घटनेमुळे घाटमार्गावर अडीच ते तीन तास वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अखेर खंडाळा आणि भुईंज महामार्ग पोलिसांनी प्रयत्न करून ट्रेलर बाजूला केल्यानंतर सायंकाळी उशिरा वाहतूक पूर्ववत झाली.

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