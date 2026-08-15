Khambatki Ghat Traffic : पुणे-सातारा महामार्गावर खंबाटकी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; पारगाव-खंडाळा परिसरात वाहतूक ठप्प, प्रवाशांचे हाल

खंडाळा (जि. सातारा) : पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या पारगाव-खंडाळा परिसरात शनिवारी (ता. १५) वाहनांची मोठी कोंडी निर्माण (Pune Satara Highway traffic update) झाली. सलग सुट्या आणि वीकेंडमुळे महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून, वाहनांचा वेगही मंदावला आहे..खंबाटकी घाटातील जुन्या टोलनाक्याजवळ सध्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. या कामामुळे महामार्गावरील दोन लेनमधील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे. मात्र, या पर्यायी मार्गाची अवस्था खराब असून रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे आणि असमतल भाग आहेत. त्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होत असून, विशेषतः जड वाहनांना या मार्गावरून मार्गक्रमण करताना अडचणी येत आहेत..त्यातच शनिवार-रविवारचा वीकेंड आणि सलग सुट्यांमुळे पुणे, मुंबई तसेच इतर भागांतून सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि पुढील दक्षिण महाराष्ट्राच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली आहे. परिणामी पारगाव-खंडाळा परिसरात वाहतुकीचा मोठा ताण निर्माण झाला असून, काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लांबपर्यंत पोहोचल्या आहेत..Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 75 एकर जागेचा मार्ग मोकळा! निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम; 16 ऑगस्टला होणार मोठी घोषणा?.वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून प्रयत्न सुरू असले तरी रस्त्याची दुरवस्था आणि उड्डाणपुलाच्या कामामुळे वाहनचालकांना वारंवार थांबावे लागत आहे. विशेषतः सुट्टीच्या कालावधीत या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांनी शक्य असल्यास प्रवासाचे नियोजन करून पुरेसा वेळ हाताशी ठेवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..दरम्यान, महामार्गावरील सुरू असलेले उड्डाणपुलाचे काम आणि पर्यायी मार्गाची खराब अवस्था यामुळे दररोजच्या वाहतुकीवरही परिणाम होत आहे. सलग सुट्यांच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेली वाहनसंख्या आणि मर्यादित मार्ग यामुळे खंबाटकी घाट परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेची पुन्हा एकदा परीक्षा पाहिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.