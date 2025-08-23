सातारा

खंडाळ्यात बाथरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह; कटरच्या साह्याने चिरला गळा, घातपाताचा संशय?

Minor Girl Found Dead in Khandala Apartment : घातपात की आमहत्या याबाबत पोलिसांना (Police) अद्यापही साशंकता असल्याने त्या दिशेने तपास सुरू असल्याचे तपासी अधिकारी तथा पोलिस निरीक्षक सुनील शेळके यांनी सांगितले.
खंडाळा : येथील एका अपार्टमेंटमध्ये राहणारी अल्पवयीन मुलगी अनुष्का राकेशकुमार भामरे (वय १४) ही बाथरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात काल आढळून (Khandala Minor Girl Death) आली होती. या मुलीचा शवविच्छेदनाचा अहवाल आला आहे. यामध्ये ही घटना आत्महत्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

