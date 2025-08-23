खंडाळ्यात बाथरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह; कटरच्या साह्याने चिरला गळा, घातपाताचा संशय?

खंडाळा : येथील एका अपार्टमेंटमध्ये राहणारी अल्पवयीन मुलगी अनुष्का राकेशकुमार भामरे (वय १४) ही बाथरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात काल आढळून (Khandala Minor Girl Death) आली होती. या मुलीचा शवविच्छेदनाचा अहवाल आला आहे. यामध्ये ही घटना आत्महत्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. .मात्र, तरीही घातपात की आमहत्या याबाबत पोलिसांना (Police) अद्यापही साशंकता असल्याने त्या दिशेने तपास सुरू असल्याचे तपासी अधिकारी तथा पोलिस निरीक्षक सुनील शेळके यांनी सांगितले. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, राकेशकुमार भामरे हे एका खासगी कंपनीत नोकरी करत असल्याने ते येथे एका अपार्टमेंटमध्ये भाड्याने राहात होते. यावेळी मुलगी अनुष्का ही लोणंद येथे शिकत होती. मात्र, श्री. भामरे घरी आल्यानंतर मुलीची आई दार उघडण्यासाठी गेली असता या मुलीने कटर घेऊन बाथरूमचा दरवाजा आतून लावून घेतला..याचवेळी बादलीचा आवाज आल्याने बाथरूमचा दरवाजा तोडून पाहिले असता, या मुलीने कटरच्या साह्याने हातावर व मानेवर वार करून गळा चिरला असल्याचे निदर्शनास आले. तत्काळ खंडाळा व शिरवळ येथील खासगी दवाखान्यात या मुलीला दाखल केले असता डॉक्टरांनी तिला मृत म्हणून घोषित केले..दरम्यान, घटनास्थळी ठसेतज्ज्ञ व वाई पोलिस उपअधीक्षक भालचिम व खंडाळा पोलिस यांनी भेट देऊन पाहणी केली. घटनेची फिर्याद राकेशकुमार दादाभाऊ भामरे (वय ४४, मूळ रा. खेडे, ता. जि. धुळे) यांनी दिली असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सुनील शेळके करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.