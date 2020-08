कराड (सातारा) : मन, मनगट, बुद्धी आणि एकाग्रता याचा संगम असेल, तर काहीही साध्य करता येते. हे खॉंजामिया फकीर याने सिद्ध करून दाखवलंय. वडील हुसेन मजुरी आणि आई वहिदा धुणीभांडी करून शिक्षणाचा खर्च करत आहेत याची जाणीव ठेऊन झोपडीत अभ्यास करून खॉंजामियाने दहावीच्या परीक्षेत तब्बल 85 टक्के गुण मिळवून यश मिळवले आहे.



कुडामेडाच्या झोपडीत राहून खॉंजामियाने दहावीची परीक्षा मोठ्या उमेदीने दिली. खॉंजामियाने अनेक अडचणीचा सामना करत दहावीत 85 टक्के गुण मिळवले आहेत. संस्कृत विषयात 92 गुण मिळवले आहेत. त्याने आई- वडिलांचे कष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन अभ्यास केला. त्यांच्या कष्टाचे चीज करण्यासाठी आणि त्यांचे कष्ट कमी होऊन त्यांचे मजुरीची कामे बंद करून त्यांना चांगले दिवस यावेत, यासाठी आता शिक्षण घेऊन मोठा अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आहे. खॉंजामियाची टेक्‍निकलला जाण्याची इच्छा आहे. त्याच्या शिक्षणाला हातभार लावला, तर त्याला पुढचे शिक्षण घेणे सोपे होणार आहे. त्यासाठी समाजातील दानशुरांनी त्याच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे आवश्‍यक आहे. समाजातील दानशुरांसाठी ही एक सादच आहे.



मी मोठ्या कष्टाने दहावीत 85 टक्के गुण मिळवले. आई-वडील माझ्या शिक्षणासाठी मजुरी करतात. त्यांचे कष्ट मी कधीही वाया जाऊ देणार नाही. त्यांच्यासाठी शिकून, मोठा अधिकारी होऊन त्यांची कष्टाची कामे बंद करेन, असा मला विश्वास आहे, असे खॉंजामिया सांगतो आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

