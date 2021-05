खरिपासाठीच्या कर्जाचे उद्दिष्ट बॅंकांनी पूर्ण करावे : पालकमंत्री पाटील

By

सातारा : कोरोना (coronavirus), लॉकडाउनमुळे सर्वच घटक अडचणीत असून, या अडचणीच्या काळात खरीप हंगामात (Kharif Season) बॅंकांना दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त पीक कर्ज वाटप करून शेतकऱ्यांना (Farmers) दिलासा देण्याच्या सूचना आज पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी केल्या. याचबैठकीत कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी कार्यरत झालेल्या आरोग्य यंत्रणेचा देखील आढावा घेण्यात आला. (Kharif Season Meeting At The Collector Office In Satara)

पालकमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगाम 2021 पीक कर्जपुरवठा आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर (Ramraje Naik Nimbalkar) होते. बैठकीस ग्रामीण गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai), खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार महेश शिंदे, आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा आदी उपस्थित होते.

विविध विषयांचा आढावा घेतल्यानंतर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ""खरीप हंगाम 2021 साठी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची मागणी केली आहे. अशा शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे तत्काळ मंजूर करावीत. तौक्‍ते वादळामुळे विद्युत वितरण कंपनीचे खांब अनेक ठिकाणी पडले असून, ते उभारत गावागावांमधील विद्युतपुरवठा लवकरात लवकर सुरू कराव्यात.'' कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे आदेशही श्री. पाटील यांनी दिले. तिसऱ्या लाटेत लहान मुले अधिक बाधित होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. या अनुषंगाने लहान मुलांच्या उपचारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशा सूचना राज्यमंत्री देसाई यांनी बैठकीत केल्या. खासदार श्रीनिवास पाटील (MP Shrinivas Patil), आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार गोरे, आमदार पाटील, आमदार महेश शिंदे, आमदार चव्हाण यांनीही मते मांडत कार्यवाहीच्या सूचना केल्या.

