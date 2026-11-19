कऱ्हाड : ऑलिंपिकमध्ये भारताला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून देणारे कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्याच्या मागणीला न्यायालयीन बळ मिळाले आहे. मरणोत्तर पद्म पुरस्कारासाठी संबंधित व्यक्तीचे निधन एक वर्षाच्या आत झालेले असावे, अशी कोणतीही अट नियमावलीत नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने केंद्र सरकारच्या संबंधित समितीला राज्य सरकारच्या शिफारशीचा योग्य विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत..खाशाबा जाधव फाउंडेशनचे संस्थापक रणजित जाधव यांनी त्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यातर्फे ॲड. संग्राम देसाई, ॲड. संजना देसाई, ॲड. प्रेरणा सामानी आणि ॲड. अद्वैत वज्राटकर यांनी काम पाहिले. त्यावर न्यायाधीश शर्मिला यू. देशमुख आणि न्यायाधीश शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आज (ता. १९) न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत याचिका निकाली काढली..न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना राज्य सरकारने खाशाबा जाधव यांच्या नावाची पद्म पुरस्कारासाठी वारंवार शिफारस केली होती. मात्र, केंद्राकडून त्याचा विचार झालेला नाही, असे निदर्शनास आणले. ३० एप्रिल २०२६ रोजी केंद्र सरकारच्या अवर सचिवांनी दिलेल्या पत्रात संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू प्रजासत्ताक दिनाच्या आधीच्या एका वर्षाच्या कालावधीत झालेला असावा, अशा निकषाचा आधार घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, दोन जानेवारी १९५४ च्या पद्म पुरस्कार नियमावलीतील नियम सातनुसार मरणोत्तर पुरस्कार देण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू एक वर्षाच्या आत झालेला असावा, अशी कोणतीही अट नियमावलीत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासह निधनानंतर अनेक वर्षांनी सुमारे २२ व्यक्तींना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार देण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले..खाशाबा जाधव कऱ्हाड तालुक्यातील गोळेश्वर गावचे आहेत. त्यांनी १९५२ मध्ये फिनलँडमधील हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये फ्रीस्टाइल कुस्तीच्या बँटमवेट गटात कांस्यपदक पटकावले होते. भारताला वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक मिळवून देणारे ते पहिले खेळाडू ठरले. त्यांच्या कामगिरीनंतर पुढील ४४ वर्षे भारताला दुसरे वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक मिळाले नव्हते. १९५२ मध्ये त्यांच्या नावाने टपाल तिकीट प्रसिद्ध करण्यात आले होते. २००० मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते..राज्य सरकारने चार ऑगस्ट २०२६ रोजी पद्म पुरस्कार २०२७ साठी केंद्राकडे एकूण ८० नावांची शिफारस केली. त्यामध्ये दोन पद्मविभूषण, पाच पद्मभूषण आणि ७३ पद्मश्री पुरस्कारांच्या शिफारशींचा समावेश आहे. त्या यादीतील अनुक्रमांक २८ वर क्रीडा क्षेत्रातून खाशाबा जाधव यांच्या नावाची मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य सरकारची शिफारस ३१ जुलैच्या अंतिम मुदतीनंतर चार ऑगस्टला पाठविण्यात आल्याने २०२७ ऐवजी २०२८ च्या पुरस्कारासाठीच तिचा विचार होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने पद्म पुरस्कार निवडीसाठी कोणताही कठोर निकष किंवा ठराविक सूत्र नसून व्यक्तीच्या आयुष्यातील योगदानाचा विचार केला जातो, असे नमूद केले..सरकारकडून योग्य विचाराची अपेक्षाश्री. जाधव यांना पद्म पुरस्कार देण्याचा थेट आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. मात्र, राज्य सरकारने पाठविलेली शिफारस आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे यांचा पद्म पुरस्कार समितीने योग्य आशयाने विचार करावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर जनहित याचिका निकाली काढण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.