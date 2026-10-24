Satara News : वाईच्या किसन वीर महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींची सातारा आकाशवाणीवर मोठी झेप; पहिल्यांदाच मिळालेल्या संधीचे केले सोने!

वाई : जनता शिक्षण संस्थेच्या किसन वीर महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी सातारा आकाशवाणी केंद्रावर आपल्या वक्तृत्व, गायन आणि स्वरचित कविता या कौशल्याची चमक दाखवत रसिक श्रोत्यांची मने जिंकली. महाविद्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच आकाशवाणीवर कार्यक्रम सादर करण्याची मिळालेली ही संधी विद्यार्थिनींनी आपल्या दर्जेदार सादरीकरणाने सार्थ ठरवली. शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी साडेनऊ वाजता प्रसारित झालेल्या या विशेष साहित्यिक कार्यक्रमाचे वाई आणि सातारा जिल्ह्यातील श्रोत्यांकडून भरभरून कौतुक होत आहे..दोन उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांच्या कार्याचा घेतला वेधआकाशवाणीच्या निर्मात्या वैदेही कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून ‘साताऱ्याचे भूषण स्वर्गीय वेणूताई चव्हाण आणि प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांना समजून घेताना’ या विषयावर हा कार्यक्रम गुंफण्यात आला होता. वाङ्मय मंडळाचे समन्वयक प्रा. डॉ. संग्राम थोरात यांनी या कार्यक्रमाची अभ्यासपूर्ण संहिता लिहिली होती. महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी वेदिका सणस हिने आपल्या प्रभावी आवाजात संहितेचे वाचन करत दोन्ही महान व्यक्तिमत्त्वांचा जीवनप्रवास उलगडला, तर सायुरी सणस हिने स्वरचित कविता सादर करून श्रोत्यांना अंतर्मुख केले. यासोबतच संध्या मांढरे हिने सादर केलेल्या मांढरदेवीच्या काळूबाईच्या अस्सल मराठमोळ्या लोकगीतांनी कार्यक्रमात वेगळीच रंगत आणली. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे ओघवते निवेदन मानसशास्त्र विभागाच्या सहायक प्राध्यापिका वीणा जाधव यांनी केले..महाविद्यालयाला प्रथमच मिळाला आकाशवाणीचा मंचकिसन वीर महाविद्यालयाला प्रथमच आकाशवाणीच्या माध्यमातून असा साहित्यिक कार्यक्रम सादर करण्याची संधी मिळाली होती. या ऐतिहासिक उपक्रमासाठी जनता शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मदन भोसले यांचे मोलाचे पाठबळ आणि ज्येष्ठ विचारवंत श्रीधर साळुंखे यांच्या शुभेच्छा लाभल्या. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे आणि मराठी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. चंद्रकांत कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनींनी या कार्यक्रमाची पूर्वतयारी केली होती. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी धनश्री भोसले, जितेंद्र चव्हाण आणि प्रियांका मोरे यांनी विशेष परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.