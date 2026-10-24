सातारा

Satara News : वाईच्या किसन वीर महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींची सातारा आकाशवाणीवर मोठी झेप; पहिल्यांदाच मिळालेल्या संधीचे केले सोने!

वेणूताई चव्हाण आणि प्राचार्य शिवाजीराव भोसले यांच्या विचारांचा जागर; लोकगीतापासून स्वरचित कवितेपर्यंत विद्यार्थिनींच्या सादरीकरणाने जिंकली श्रोत्यांची मने
Kisan Veer college girls shine on Satara All India Radio

Kisan Veer college girls shine on Satara All India Radio

Sakal

सकाळ वृतसेवा
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वाई : जनता शिक्षण संस्थेच्या किसन वीर महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी सातारा आकाशवाणी केंद्रावर आपल्या वक्तृत्व, गायन आणि स्वरचित कविता या कौशल्याची चमक दाखवत रसिक श्रोत्यांची मने जिंकली. महाविद्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच आकाशवाणीवर कार्यक्रम सादर करण्याची मिळालेली ही संधी विद्यार्थिनींनी आपल्या दर्जेदार सादरीकरणाने सार्थ ठरवली. शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी साडेनऊ वाजता प्रसारित झालेल्या या विशेष साहित्यिक कार्यक्रमाचे वाई आणि सातारा जिल्ह्यातील श्रोत्यांकडून भरभरून कौतुक होत आहे.

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