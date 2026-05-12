Konkan Connectivity: कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र संपर्काला नवी गती; तापोळा-अहीर पुलाचे ९५ टक्के काम पूर्ण, ५० किमीचा वळसा संपणार!

कास: जिल्ह्यातील दुर्गम भागासाठी जीवनवाहिनी ठरणाऱ्या तापोळा- अहीर पुलाचे तब्बल ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील महिन्यात हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. या पुलामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील संपर्क अधिक जलद व सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काल विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी महाबळेश्वर तालुक्यात दौरा केला. दरेगाव येथील हनुमान मंदिर उद्घाटनापासून सुरू झालेल्या या दौऱ्यात त्यांनी अहीर-वाणवली येथील काळेश्वरी मंदिराचे उद्घाटन केले. तापोळा-अहीर पुलाची पाहणी करत कामाचा आढावा घेतला..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ''या पुलामुळे सुमारे ४५ ते ५० किलोमीटरचा वळसा वाचणार आहे, तसेच कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत झाल्याने जवळपास ८० ते ९० किलोमीटर अंतराची बचत होणार आहे. त्यामुळे वेळ, इंधन आणि वाहतूक खर्चात घट होणार असून, प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल. दुर्गम भागातील गावांना आता मुख्य बाजारपेठांशी आणि शहरांशी अधिक वेगाने संपर्क साधता येणार आहे.महाबळेश्वर, तापोळा, वासोटा आणि कोयना परिसर पर्यटनासाठी अधिक विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत.''.मुनावळे येथे आधुनिक वॉटर स्पोर्टस् प्रकल्प विकसित करण्यात येत असून, मुनावळे ते वासोटादरम्यान रोपवे उभारण्याची योजना पुढे नेली जात आहे, तसेच उचाट परिसरात भव्य बोटॅनिकल गार्डन विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यास मदत होणार असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..दौऱ्यादरम्यान उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अहीर-वाणवली येथे माजी आमदार दगडूदादा सपकाळ यांची सदिच्छा भेट घेतली. त्यानंतर काळेश्वरी मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी होत स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधला..या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य अजित संकपाळ, महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती संजय मोरे, पंचायत समिती सदस्य संजय शेलार, सुभाष कारंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता देशपांडे तसेच पदाधिकारी, अधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते..तरुणांना गावातच मिळेल रोजगारहोम स्टे व्यवसाय, पर्यटन मार्गदर्शन, बोटिंग, वॉटर स्पोर्टस्, सेंद्रिय शेती, बांबू उद्योग आणि स्थानिक हस्तकला व्यवसायांना या प्रकल्पांमुळे नवे बळ मिळणार आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होऊन युवकांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.