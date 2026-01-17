सातारा

माहेरवाशि‍णींना सासरचा हळवा निरोप! पारायण सोहळ्यात ओटी भरुन लेकींचा होणार सन्मान, पत्रात नेमकं काय लिहिलंय?

Koparde Haveli’s Emotional Invitation to Married Daughters : कोपर्डे हवेली येथे संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या ७५० व्या जयंतीनिमित्त माहेरवाशीण भगिनींना साडी-चोळी देऊन भावनिक सन्मान करण्यात येणार आहे.
Honoring Married Daughters in Koparde Haveli Satara

esakal

जयंत पाटील
Updated on

कोपर्डे हवेली (सातारा) : सासरी नांदणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या मनात माहेरची ओढ कधीच मिटत नाही. सण-उत्सव, यात्रा किंवा कौटुंबिक आनंदाच्या क्षणी डोळे भरून येतात आणि मन म्हणते, "माहेरच्या वाटेवर पुन्हा पुन्हा पाय ठेवूया..."

Satara
karad
Hindu religion
Woman

