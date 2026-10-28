Shambhuraj Desai : कायदा हातात घेतल्यास कारवाई करणार; साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाईंचा राजु शेट्टींना इशारा

कऱ्हाड - कोयना धरणातील पाणीसाठ्याची वस्तुस्थिती राजू शेट्टी यांना माहिती नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा धरणात तब्बल १६ टीएमसी पाणी कमी आहे. त्यामुळे ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठीचे पाणी आणि त्यावर अतिरिक्त दहा टक्के कोटा राखीव ठेवून उर्वरित पाण्याचे नियोजन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसारच आम्ही काम करत आहोत. दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणी सोडण्याबाबत चर्चा केली जाईल, असे स्पष्ट करत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी राजू शेट्टी यांच्या भूमिकेला प्रत्युत्तर दिले..मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे पुतळे उद्या सांगलीत जाळण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिल्याबाबत विचारले असता देसाई म्हणाले, राज्य संविधान, कायदा आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार चालते. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समितीची आहे. आम्ही आमचे संवैधानिक अधिकार वापरून त्यानुसारच काम करत आहोत. सांगलीला पाणी द्यायचे नाही, असा कोणताही विषय नाही..धरणात आधीच पाणीसाठा कमी आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी कसे पुरवायचे, त्याचे रोटेशन कसे ठरवायचे, याचे नियोजन करावे लागणार आहे. याबाबतची आकडेवारी जलसंपदा विभागाकडून अद्याप प्राप्त झालेली नाही. मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच पाण्याच्या नियोजनाबाबत निर्णय घेता येईल. त्यामुळे त्याआधी अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..कोयना धरणावर येऊन पाणी सोडण्याच्या राजू शेट्टी यांच्या इशाऱ्याबाबत मंत्री देसाई यांनी कडक भूमिका मांडली. कोणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये. हे राज्य कायद्याने चालते. कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संविधान आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकार कारवाई करेल, असा प्रतिइशाराही त्यांनी दिला..शिवसेवा उबाठा सेनेचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे हे उद्या पुर्णेकर हत्याप्रकरणी ठाण्यात आंदोलन करमार आहेत. त्यावर मंत्री देसाई म्हणाले, पुर्णेकर हत्याप्रकरणी शिवसेना पक्षाने भुमिका स्पष्ट केलेली आहे. कोणत्याही दोषीला पाठिशी घातले जाणार नाही असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल आहे. ज्यांच्यावर संशय आहे त्यांना चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलवलेले आहे. त्यामुळे त्याचा अहवाल येईल त्यावेळी त्यांवर पुढील कारवाई होईल..सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीनंतर करणार पराभवाचे विश्लेषणपुणे शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवाराला मिळालेल्या पराभवाबाबत बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, उमेदवाराला किती मते मिळाली आणि ती कमी का मिळाली, यावर आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. त्याचे सविस्तर विश्लेषण करावे लागेल. सध्या आम्ही सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत व्यस्त आहोत. ही निवडणूक झाल्यानंतर निश्चितपणे या पराभवाचे विश्लेषण केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.