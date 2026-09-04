Koyna Dam 105.03 TMC Water Storage : कोयनेत 105.25 टीएमसी जलसाठा; धरणातून 4,232 क्युसेकने विसर्ग सुरू, पाहा ताजी अपडेट

कराड (जि. सातारा) : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाणारे कोयना धरण अखेर पूर्ण क्षमतेने १०० टक्के भरले (Koyna Dam water release 4232 cusecs) आहे. धरणात सध्या १०५.०३ टीएमसी पाणीसाठा आहे. पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरणाचे सहा वक्र दरवाजे उचलून त्यातून ३ हजार १८२ क्युसेक, तर पायथा वीजगृहातून १ हजार ५० क्युसेक असा एकूण ४ हजार २३२ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोयना आणि कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सातारा जिल्ह्यात २९ जूनपासून दमदार पावसाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पावसाचा जोर वाढत गेला. काही दिवस पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा जोरदार पाऊस झाला. या सातत्यपूर्ण पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली. अखेर गुरुवारी दुपारी तीन वाजता धरणातील पाणीसाठा १०५.२५ टीएमसी म्हणजेच १०० टक्के झाला. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..दरम्यान, कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अजूनही कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस सुरू आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाचपासून शुक्रवारी (ता.४) सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे ३ मिलिमीटर, तर नवजा येथे ५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. महाबळेश्वर परिसरातील पावसाची आकडेवारी मात्र उपलब्ध होऊ शकली नाही..Farmers Irrigation Water Demand : आलमट्टी अन् हिप्परगीवरून पुन्हा घमासान! शेतीसाठी बारा महिने पाणी राखीव ठेवा; इरिगेशन फेडरेशनसह शेतकऱ्यांची मागणी.पावसाळ्याचे आणखी काही दिवस शिल्लक असल्याने धरणातील पाणीपातळी सुरक्षित मर्यादेत ठेवण्यासाठी धरण व्यवस्थापनाने टप्प्याटप्प्याने विसर्ग वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कोयना धरणाच्या सहा वक्र दरवाज्यांमधून सध्या ३ हजार १८२ क्युसेक आणि पायथा वीजगृहातून १ हजार ५० क्युसेक असा एकूण ४ हजार २३२ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे..या विसर्गामुळे कोयना नदीची तसेच पुढे कृष्णा नदीची पाणीपातळी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क राहावे, नदीपात्रात उतरू नये तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.