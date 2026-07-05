Satara: कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार! धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक; १२ तासात ७८७ मिमी पाऊस

पाटण: कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या १२ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पाटण, कोयना, नवजा आणि महाबळेश्वर परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. धुवाधार बरसणाऱ्या पावसाने कोयना धरणातील पाणीसाठा आणि आवक यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. हवामान विभागाने आज रेड अलर्ट ज्वारी केला होता. त्यानुसार पश्चिम घाटावर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सह्याद्रीच्या रंगांमधील घाटमाथ्यावर, तसेच कोयना, पाथरपुंज या ठिकाणी अक्षरशः पावसाने झोडपून काढले आहे..कोयना पाणलोट क्षेत्रातील कोयना नवजा व महाबळेश्वर येथे गेल्या १२ तासांत तब्बल ७८७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तालुक्यातील मोरणा गुरेघर, साखरी-चिट्टेघर, बिबी या लघुपाटबंधारे प्रकल्पात ही पाण्याची वाढ झाली आहे. मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने डोंगराळ भागात लहान-मोठे ओढे-नाले प्रवाहित झाले आहेत. धरणात २९ हजार १६४ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे..Pune: खेडमध्ये मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वेतून ३ प्रवाशांनी मारली उडी; महिलेचा मृत्यू, दोघे जखमी.धरणाचा पाणीसाठा १४ टीएमसीवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत धरणातील पाणीसाठा यापेक्षाही जास्त होता. यंदा पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने जलसाठ्यात वाढ होत आहे. कोयना पाणलोट क्षेत्रातील कोयना २३१, नवजा २६१, तर महाबळेश्वर २९५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या १२ तासांत पाणलोट क्षेत्रातील एकूण पाऊस ७८७ मिलिमीटर नोंदवला आहे, तर एक जून ते आजपर्यंत कोयना ६६४, नवजा ९२४ व महाबळेश्वर येथे ९३४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. आजपर्यंत पाणलोट क्षेत्रात एकूण पाऊस २५२२ मिलिमीटर झाला आहे..नावली गावात भूस्खलनमहाबळेश्वर : तालुक्यात असणाऱ्या नावली गावातील वरच्या बाजूचा काही भाग आज सकाळी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खचला. येथील जमिनीचा काही भाग झाडांसह थेट रस्त्यावर वाहून आल्याने साचलेला मलबा हटवण्याचे काम सुरू झाले आहे. या ठिकाणापासून जवळच चार घरे असून, एक घर पूर्णतः बंद आहे, तर तीन घरातील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. नावलीतील घडामोडींवर प्रशासन सर्व बाबींवर लक्ष ठेवून असून, कोणीही अफवा पसरू नये, तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तहसीलदार सचिन म्हस्के यांनी केले आहे. घटनेची माहिती मिळताच शासकीय यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. ज्या भागात ही दुर्घटना घडली, तिथेच गावाची पाण्याची टाकी आहे..Maharashtra Farmers: पीकविमा योजनेत डिजिटल सर्वेक्षण बंधनकारक, चार प्रमुख बदल; फसवणूक केल्यास ५ वर्षे कोणताच लाभ नाही.बारा तासांत ७८७ मिलिमीटरकोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात गेल्या १२ तासांपासून सुरू असलेल्या जोरदार सरींमुळे पाटण, कोयना, नवजा आणि महाबळेश्वर परिसरात ७८७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार पश्चिम घाटावर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर, तसेच कोयना, पाथरपुंज या ठिकाणी अक्षरशः झोडपून काढले. पाटण तालुक्यातील मोरणा गुरेघर, साखरी-चिट्टेघर, बिबी या लघुपाटबंधारे प्रकल्पातही पाण्याची वाढ झाली आहे. कोयना धरणात २९ हजार १६४ क्युसेक आवक सुरू आहे, तर साठा १४ टीएमसीवर पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.