Koyna Dam Update : कोयना, महाबळेश्वर, नवजाला पावसाने झोडपले! धरणाचा पाणीसाठा 27 TMC पार, पाहा ताजी आकडेवारी, पाणीसाठ्यात रेकॉर्डब्रेक वाढ

पाटण : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या तुफान पावसामुळे धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढत आहे. धरणात प्रतिसेकंद ४४ हजार ९७ क्युसेक पाण्याची आवक होत असून, पाणीसाठा २७.६६ टीएमसीवर (Koyna Dam heavy rainfall latest update) पोहोचला आहे..दरम्यान, कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर येथे गेल्या २४ तासांत सर्वाधिक ४७३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार गेल्या २४ तासांत महाबळेश्वर येथे ४७३ मिलिमीटर, नवजा येथे २४४ मिलिमीटर आणि कोयना येथे २५७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. या मुसळधार पावसामुळे धरणात ३.८१ टीएमसी पाण्याची आवक झाली असून, एकूण पाणीसाठा २७.६६ टीएमसीवर पोहोचला आहे. पाणलोट क्षेत्रात अजूनही पाऊस सुरू असल्याने धरणातील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे..Pune Mumbai Train Update : लोणावळ्याजवळ मंकी हिल, ठाकूरवाडी घाटात दरड कोसळली; पुणे-मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, कोयना एक्सप्रेस तब्बल 3 तास उशिराने धावणार.२४ तासांतील पाऊसमहाबळेश्वर : ४७३ मिलिमीटरनवजा : २४४ मिलिमीटरकोयना : २५७ मिलिमीटरधरणातील आवक : ३.८१ टीएमसीएकूण साठा : २७.६६ टीएमसी.Kolhapur Flood Alert : कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार सुरूच! पंचगंगा पात्राबाहेर, पाणीपातळी 32 फुटांवर; 42 बंधारे, 14 मार्ग बंद.पाटण तालुक्यात जनजीवन विस्कळितगेल्या दोन दिवस मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसामुळे पाटण तालुक्यातील जनजीवन विस्कळित झाले आहे. रविवारी सकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जोतिबाची वाडी येथील शेतकरी शंकर धोंडी जाधव यांच्या घराचे छप्पर पावसामुळे पडले. यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, तर सकाळी मुसळधार पावसाबरोबरच वाहणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे पाटण- मणदुरे- जळव रस्त्यावरील सुरूल, बिबी व मणदुरे येथे रस्त्यावर झाड पडल्याने धोका निर्माण झाला होता. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता विशाल चव्हाण यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन वाहतूक पूर्ववत केली. पाटण येथे सकाळी चाफोली रस्त्यावर झाड कोसळल्याने काही काळ वाहतूक खोळंबली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.