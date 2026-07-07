Koyna Dam Update : अवघ्या काही तासांत कोयना धरणाचा पाणीसाठा 30 TMC पार; पुढील 24 तास 'हायअलर्ट', गावांना दरडीचा धोका, धरण प्रशासनाचा मोठा इशारा

पाटण (सातारा) : कोयना पाणलोट क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार आजही कायम आहे. अविरत पावसामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्णतः विस्कळित झाले (Koyna catchment heavy rain water inflow news) आहे. ओढे, नद्यांना पूरस्थिती निर्माण झाली असून, काही ठिकाणी घरांची पडझडही झाली आहे..दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रात ढगफुटीसदृश पाऊस सुरू असल्याने कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. धरणात सध्या प्रतिसेकंद ८९ हजार ६०० क्युसेक पाण्याची आवक आहे. परिणामी, धरणातील पाण्याची आवक झपाट्याने वाढत असून, धरणातील पाणीसाठा ३०.६७ टीएमसीवर पोहोचला आहे..हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार, कोयना पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर येथे गेल्या १२ तासांत विक्रमी तब्बल ५४८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. कोयना ३५७ मिलिमीटर, नवजात ३०० मिलिमीटर पाऊस झाला. या हंगामातील एकूण पाऊस कोयना १०९५ मिलिमीटर, तर नवजा १३३४ मिलिमीटर, तसेच महाबळेश्वर येथे १५९९ मिलिमीटरचा टप्पा ओलांडला आहे..Koyna Dam Water : पाऊस लांबताच समजले कोयनेच्या पाण्याचे महत्त्व! वीज निर्मिती बंद पडताच वाशिष्ठी कोरडी; पिण्याच्या पाण्यासह उद्योगांवर परिणाम.अवघ्या काही तासांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काही गावांना दरड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या गावातील लोकांना प्रशासनाने खबरदारीच्या सूचना दिल्या आहेत. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास दरडग्रस्त गावातील लोकांना स्थलांतरित करावे लागणार असून, त्यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याचे तहसीलदार अनंत गुरव यांनी सांगितले..Pune Pandharpur Palkhi Route : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा मार्गावरील वाहतुकीत बदल; जेजुरी, सासवड, निरासह बारामतीतील वाहतूक वळवली, पाहा कुठे आणि कधी बदल?.दरम्यान, कोयना धरण क्षेत्रात अद्यापही पावसाचा जोर कायम असल्याने पुढील २४ तास धरण प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाने हायअलर्ट जारी केला आहे. पर्यटकांना घाट रस्त्यांवरून प्रवास न करण्याचे आवाहन केले आहे.प्रशासनाचे आवाहननदीकाठच्या सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहावेघाट रस्त्यांवरून प्रवास टाळादरडी कोसळण्याची शक्यताआपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रशासनाशी संपर्क साधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.