सातारा

Koyna Dam Update : अवघ्या काही तासांत कोयना धरणाचा पाणीसाठा 30 TMC पार; पुढील 24 तास 'हायअलर्ट', गावांना दरडीचा धोका, धरण प्रशासनाचा मोठा इशारा

Koyna Dam heavy rainfall latest update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात संततधार पावसामुळे कोयना धरणात ८९,६०० क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. महाबळेश्वरात ५४८ मिमी पाऊस नोंदला गेला असून ग्रामीण भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.
Koyna Dam heavy rain latest news

Koyna Dam heavy rain latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पाटण (सातारा) : कोयना पाणलोट क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार आजही कायम आहे. अविरत पावसामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्णतः विस्कळित झाले (Koyna catchment heavy rain water inflow news) आहे. ओढे, नद्यांना पूरस्थिती निर्माण झाली असून, काही ठिकाणी घरांची पडझडही झाली आहे.

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