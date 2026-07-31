Koyna Dam: कोयना धरणाचा मध्यरात्री मोठा विसर्ग! 23,520 क्युसेक पाणी नदीत; कृष्णा-कोयना काठावरील गावांना अलर्ट

-हेमंत पवार कऱ्हाड: कोयना पाणलोट क्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागरासह परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीतही मोठी वाढ होत आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे आज मध्यरात्री बारा वाजता चार फुटाणे उचलून कोयना नदीपात्रात 22 हजार 470 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.कोयना धरण पायथा विज गृहातुन एक युनिट सुरू असून त्याद्वारे एक हजार ५० क्युसेक्स विसर्ग सुरू असुन वाढवलेल्या विसर्गामुळे कोयना नदीमध्ये एकूण 23 हजार 520 क्युसेक विसर्ग सुरू होईल. त्यामुळे कृष्णा-कोयना नदीका काठावरील गावात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..\rकोयनानगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर पाणलोट क्षेत्रात पहाटे तीन वाजल्यापासुन ढगफुटीसदृश्य पावसाने हजेरी लावली आहे. आज शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कोयनानगरला ८६, नवजाला १११ आणि महाबळेश्वरला ८६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. मुसळधार पावसाने आज शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणातील पाणी पातळी नियंत्रणासाठी धरणाचे दरवाजे दोन फुटाने उचलुन धरणातुन १० हजार ६३० क्युकेस पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे. .पावसाची संततधार कायम असल्याने कोयना धणातुन आज शुक्रवारी रात्री दहा वाजता पुन्हा विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. रात्री दहा वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे तीन फुटयापर्यंत उचलुन धरणातुन १६ हजार ५३५ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आले. पावसाची मुसळधार कायम राहिल्यामुळे मध्यरात्री बारा वाजता कोयना धरणातून 22 हजार 470 क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.धरणाच्या पायथा वीज गृहातुन सोडण्यात आलेले पाणी आणि दरवाजातुन सोडण्यात आलेले पाणी असे 23 हजार 520 क्युसेक विसर्ग सुरू होईल. पावसाच्या प्रमाणानुसार आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार धरणातुन विसर्ग वाढवला जाऊ शकतो असा इशारा धरण व्यवस्थापाने दिला आहे. दरम्यान धरणातुन पाणी सोडण्यात आल्याने आणि पावसाच्या पाण्यामुळे कृष्णा-कोयना नद्यांसह अन्य उपनद्यांचे पाणी पात्राबाहेर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.