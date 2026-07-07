सातारा

Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?

Koyna Dam water storage latest update : महाबळेश्वर आणि कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात २४ तासांत ८.३ टीएमसी वाढ झाली. धरणात ९३ हजार क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे.
Koyna Dam latest water storage update

Koyna Dam latest water storage update

esakal

हेमंत पवार
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कराड (सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरातही पावसाने जोरदार बॅटिंग सुरु केली आहे. तब्बल २४ तासांत महाबळेश्वरला सर्वाधिक ४०० मिलीमीटर (Mahabaleshwar 400 mm rainfall today), कोयनेला ३१९ मिलीमीटर आणि नवजा येथे २७६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासांत कोयना धरणात तब्बल ८.३ टीएमसीने पाणीसाठा वाढला आहे.

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