Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?

कराड (सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरातही पावसाने जोरदार बॅटिंग सुरु केली आहे. तब्बल २४ तासांत महाबळेश्वरला सर्वाधिक ४०० मिलीमीटर (Mahabaleshwar 400 mm rainfall today), कोयनेला ३१९ मिलीमीटर आणि नवजा येथे २७६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासांत कोयना धरणात तब्बल ८.३ टीएमसीने पाणीसाठा वाढला आहे. .मॉन्सूनच्या पावसाने सातारा जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयना या प्रमुख नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीतही वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर ओढे, नालेही भरुन वाहून लागले आहेत. त्यामुळे बळीराजांत समाधानाचे वातावरण आहे..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस कोसळत असून धरणाच्या पाणी साठ्यातही वाढ झाली आहे. मंगळवारी (ता. ७) सकाळी आठ वाजता कोयना धरणात ३५.७० टीएमसी पाणी साठा झाला आहे..Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी.सध्या धरणामध्ये ९३ हजार २० क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. २४ तासांत महाबळेश्वरला ४०० मिलीमीटर, कोयनेला ३१९ मिलीमीटर आणि नवजा येथे २७६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २४ तासांत धरणाती पाणी साठ्यात तब्बल ८.३ टीएमसीने वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.