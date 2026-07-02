Koyna Dam Water level Update : महाबळेश्वर, नवजा अन् कोयनेत दमदार हजेरी; गेल्या 12 तासांत 'इतक्या' मिमी पावसाची नोंद, धरणाची स्थिती काय?

पाटण (सातारा) : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढला आहे. धरणात प्रतिसेकंद ५५१७ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. कालच्या तुलनेत आज सकाळपासून पावसाने दमदार हजेरी (Koyna Dam rainfall today) लावली. दरम्यान, कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होत आहे. कोयना पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा व महाबळेश्वर येथे पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. .काल सकाळपासून हलक्या स्वरूपाच्या पडणाऱ्या पावसाने दुपारनंतर जोरदार हजेरी लावली. घाटमाथा, पाथरपुंज व कोयना धरणाचे पाणलोट क्षेत्र या ठिकाणी पावसाने दमदार हजेरी लावली. परिणामी, कोयना धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढली असून, प्रतिसेकंद धरणात ५५१७ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे..Pune Dam Water Level : पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत पावसाचा जोर; टेमघर, पानशेत, वरसगाव धरणांची ताजी स्थिती काय?.धरणातील पाणीसाठा ही वाढला असून, ९.८७ टीएमसीवर पोहोचला आहे. गेल्या बारा तासांत पाणलोट क्षेत्राच्या कोयना ८९, नवजा १२८ व महाबळेश्वरला ११४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे, तर एक जून ते आजपर्यंत एकूण कोयना ३५०, नवजा ५०७ व महाबळेश्वर येथे ४४१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..पसरणीमध्ये पावसाने घराची भिंत कोसळलीव्याहळी : पावसामुळे पसरणी येथील माल्कमपेठ बाग परिसरात रमेश सणस यांच्या घराची भिंत कोसळली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पंचायत समिती सदस्य स्वप्नील गायकवाड यांनी गावचे तलाठी यांना घटनास्थळी बोलावून पंचनामा करून घेतला, तसेच शासनाकडून नुकसानभरपाईची मदत लवकर मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.