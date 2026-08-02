Koyna Dam Rainfall Eases: कोयना धरण पाणलोटात पावसाचा जोर ओसरला; दरवाजे सहा फुटांवरून पाच फुटांवर, विसर्गात कपात

कराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला आहे. त्यामुळे कोयना धरणाचे दरवाजे सहा फुटावरून पाच फुटावर करण्यात आले असून धरणातून पाणी सोडण्याचे प्रमाणही कमी करण्यात आले आहे. धरणात सध्या 91.42 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. .चार दिवसापासून मुसळधार कोसळत असलेल्या कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर आज रविवारी सकाळपासून कमी झाला आहे. आज रविवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून कोयनानगरला 20, नवजाला 32 व महाबळेश्वर मध्ये 23 मिलिमीटर पावसाचे नोंद झाली आहे. आज सकाळी आठ वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत धरणातील साठ्यात 1.24 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे. .कोयना धरणात सध्या 91.42 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे धरण व्यवस्थापनाने कोयना नदी पात्रात सोडण्यात येणारे पाण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून आज सायंकाळी सहा वाजता कोयना धरणाचे दरवाजे सहा फुटावरून पाच फुटावर आणण्यात आले असून धरणातून सध्या 29 हजार 173 क्यूसेक पाणी सोडण्यात येत आहे तर पायथा वीज गृहातून 1050 असा एकूण 30 हजार 223 क्यूसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.